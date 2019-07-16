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情歌王 李聖傑  出道20年里程碑

2019-07-16 15:18Takao樂高雄

【文／陳婷芳、照片提供／錞藝音樂】

李聖傑今年邁入出道20年里程碑。 （照片提供／錞藝音樂）
李聖傑今年邁入出道20年里程碑。 （照片提供／錞藝音樂）
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　　唱過太多膾炙人口的歌曲，更在近年多次參加大陸大型歌唱節目，曾經稱霸KTV排行榜的情歌王，李聖傑一出場，彷彿就讓人回到2000年代的美好音樂時光。 今年是李聖傑出道20年，在這個別具意義的里程碑，他希望巡迴演唱會首站就在自己的家鄉「高雄」開唱。

巡迴演唱會年底開唱

　　「想用一杯Latte把妳灌醉，好讓妳能多愛我一點」，台下歌迷聽得如癡如醉， 即使〈癡心絕對〉這首歌唱過不下萬次，李聖傑每次在現場唱起時，依然動情不能自已。李聖傑在歌壇不算高產的歌手，但每次出輯幾乎都是傳唱度極高的K歌榜單，因此有「情歌王」封號。

　　從1999年出道，發行首張專輯《冷咖啡》，到了2019年迎來歌手生涯20年的紀念，李聖傑有感而發，「今年是我出道20年，希望有一個里程碑」，他透露即將在下半年度發行新專輯，並舉辦出道20年巡迴演唱會，同時也表示，希望巡迴演唱會的第一站就在自己的家鄉「高雄」起跑。

　　「其實高雄有非常多音樂人才，還有非常好的條件發展娛樂產業」，尤其高雄流行音樂中心預計在年底完工，加上高雄巨蛋都是非常重要指標的演唱會場地，他以身為高雄子弟流露出高度期待，更看好高雄娛樂產能的未來性。

新專輯收錄自己創作

　　談到2019這一年的目標，李聖傑表示，上半年自己重心都放在創作上，增加一些自己填詞、作曲和製作上的全方位發展，今年新專輯也將收錄個人創作的部分，他笑稱好歌難求，這次新專輯會有比較突破的嘗試，讓歌迷聽到情歌不同的編曲方式與故事表達。

　　近年登陸對岸，他陸續上遍了「夢想的聲音」、「我是歌手」、「蒙面唱將」等大型歌唱節目，傾情演繹驚艷四座，樂於接受挑戰的他更表示，如果有音樂與體育類型相結合的節目，他一定會特別期待參加，因為音樂與網球都是他的最愛。

網球球評斜槓人生

李聖傑曾經是網球選手。 （照片提供／錞藝音樂）
李聖傑曾經是網球選手。 （照片提供／錞藝音樂）
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　　時下正流行的「斜槓」一詞，用在李聖傑身上，也頗為恰當。李聖傑的歌手成名之路，讓人忽略他是網球選手出身，不過對很多網球迷而言，聽到李聖傑的聲音出現在FOX體育台並不算陌生。

　　回想當初首次擔任球評時，當時興奮的心情依然記憶猶新，「我學網球的時候，偶像是山普拉斯（Pete Sampras）」，聊到現役球員當中，他欣賞Roger Federer的優雅和霸氣。擔任球評多年的他，同樣擁有眾多球迷粉絲，甚至未來有可能在自己的頻道開一個四大滿貫的球評直播，到時網球迷就有福了。

高雄私房小吃來報到

　　日前在新聞局邀請下參加「甄愛高雄群星會」活動，李聖傑立馬還原高雄人的熱情本色，還開起玩笑表明自己是吃貨一枚，只要回到高雄，他一定都會到私房小吃報到，港園牛肉麵、菜粽李、小南碗粿隨即脫口而出，果真是如數家珍。

　　看看高雄這些年的變化之大，李聖傑不禁想起20年來的心路歷程，從一個歌壇新人，懷著對唱歌的憧憬，初嚐走紅的滋味，到了自己成立唱片公司，一路上並非事事順遂，如今的雲淡風輕添了幾許成熟世故，「每個人都要好好過每一天，無論好壞都要克服、迎接充滿希望，才能走滿這20年，每個人都有20年，也有接下來的20年」，李聖傑的這一席話彷彿也是在對自己說，對自己喜歡的事情要堅持走下去。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.07】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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