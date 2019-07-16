光影高雄曬出美照

奇幻世界。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 【文／Winnie、照片提供／高雄市政府新聞局】

飛碟居然出沒在高雄！由高雄市政府新聞局主辦的「光影高雄」攝影比賽，在網路引發熱烈迴響，經過激烈評選之後，分別由奇幻世界、飛碟來訪、烏魚三件攝影作品拿下評審團大獎，其中在哨船頭拍攝的高雄港黃昏景色，鏡頭正好捕捉到一片猶如飛碟般的天光雲彩，讓人忍不住讚嘆高雄的美真是無奇不有！

飛碟來訪。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 網路人氣按讚破萬

「光影高雄」攝影比賽秀出高雄獨特的美麗意象，新聞局王淺秋局長表示，現在高雄是全台注目的焦點，有著前所未有的知名度，此時更需要具故事性、把高雄行銷給全世界的影像和意象，她以自己身為「南漂工作者」的角度來看，這些照片讓人體會高雄真美！

烏魚。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 這次「光影高雄」攝影比賽，總計收到660件投稿作品，經過審慎的篩選，將不符合收件規格及缺漏報名表等相關附件的作品剔除後，專業評審團從440件合格作品中，經過漫長的討論與輪番計分，共選出36件優秀作品置於新聞局官方FB《樂高雄》粉絲頁，進行「網路投票人氣獎」比賽，期間獲得多達2000多位網友參與，網路票選按讚數超過20000次之多。

新建高雄火車站大廳。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 經專業評審團評審及網友票選後，選出評審團大獎三名、佳作五名，以及三名網路最佳人氣獎。作品涵蓋衛武營、高雄車站、高雄孔廟、六合夜市、哨船頭、興達港、永安電廠、柴山等高雄地標名勝，無論山海港灣自然風光，庶民日常人文風情，在攝影師鏡頭底下都成了高雄獨具慧眼的視角。

光影高雄無所不在

首獎作品「奇幻世界」利用光線拍出衛武營現代建築特色，並掌握快門時間點，增加了作品豐富性，第二名「飛碟來訪」在哨船頭掌握暮色美麗的當下，第三名「烏魚」呈現興達港漁村風貌，以滿版的烏魚，拍出豐收的感受。

（左上）鐘乳耶穌光。（右上）左營孔廟之美。（左下）美哉高雄。（右下）六合夜市。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 佳作分別取景「新建高雄火車站大廳」，藉由廣角發揮數位光影高操技巧，「美哉高雄」則是利用魚眼鏡頭特效表現高雄港，「六合夜市」在慢速快門之下，人潮川流不息猶如十里洋場不夜城，「鐘乳耶穌光」在柴山就是那道光，「左營孔廟之美」以圖框中的圖框手法，完美結合中式建築光影美學。

（左）光榮回航。（右）永安電廠暮色。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 樂高雄未來每年都將辦理一次攝影比賽，讓高雄成為攝影工作者最好的舞台，鼓勵大家探索愛與歡樂的高雄。