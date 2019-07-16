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百年軍事景點──原日本海軍鳳山無線電信所

2019-07-16 11:10Takao樂高雄

雙同心圓的建造設計是鳳山明德訓練的重要特色。 （攝影／齊柏林、高雄市政府都發局提...
雙同心圓的建造設計是鳳山明德訓練的重要特色。 （攝影／齊柏林、高雄市政府都發局提供）
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【文／蘇宇翎、攝影／陳竣庭、MOOK】

1860年代，第一個無線電理論出現；

1893年，全球第一個無線電通信設備公開；

台灣與無線電的初體驗，從1919年正式啟動……

　　台灣的類比式行動電話系統在1983年開始使用，這是第一代無線通訊系統，今年2019年號稱「5G元年」，在現代人手多機的狀態下，很難想像台灣在一百年前，才剛有第一座無線電設備，也就是目前在高雄鳳山的國定古蹟「原日本海軍鳳山無線電信所」。

　　在十九世紀時，日本海軍艦艇的範圍遍及中國與南洋，為了與海上軍艦相互傳遞消息，因此長距離的無線電通信成為必要，鳳山無線電信所也是日本海軍在二戰時的三大重要無線電信所之一，另外兩座分別是，東京的船橋與九州的針尾，足見台灣在日治時期，有相當重要的戰略位置。

帶路人：顧超光。 （攝影／陳竣庭）
帶路人：顧超光。 （攝影／陳竣庭）
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　　園區中負責導覽的老師顧超光表示，二戰後日本撤離台灣，國民政府來台將這裡改成「鳳山招待所」，除了用來蒐集情報外，也是偵訊、拘禁軍中的政治犯、思想犯的場域，直至1962年這裡成為海軍訓導中心，1976年成立海軍明德訓練班，負責管束軍中頑劣份子，一直到2001年裁撤，幾年後公告為國定古蹟，開放一般民眾參觀。

百年光陰轉瞬，見證跨時代歷史建築

　　「原日本海軍鳳山無線電信所」的歷史意義相當多重，不僅見證二戰時，台灣所處的戰略位置外，也宣示著台灣開始有無線電技術；同時也保留了二戰後國軍的蹤跡。對建築頗有研究的顧超光指出，就建築來看，「原日本海軍鳳山無線電信所」是依照當時東京船橋無線電信所來建構，其雙同心圓的建造設計是重要特色，另外還有大碉堡、辦公廳舍等日治時期的建築風格；國軍後期也在園區中留下許多建築物，像是菸毒勒戒室、十字造型電台等，都讓「原日本海軍鳳山無線電信所」展現出歷史不同面貌，對軍事迷或建築愛好者來說，走一趟這裡，真是收穫滿滿。

為防止敵軍轟炸，大碉堡上方有厚厚泥土，門亦採用防爆門，從正面看到三個跨間的設計皆...
為防止敵軍轟炸，大碉堡上方有厚厚泥土，門亦採用防爆門，從正面看到三個跨間的設計皆不同。 （攝影／MOOK）
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　　其中像是大碉堡，當時為了防止盟軍的轟炸，因此在碉堡上方覆蓋深厚泥土，南北兩邊的耐爆門窗，用鋼框包覆混泥土版；正面直視大碉堡時，還可以看到南北向三連拱的大跨間，每個跨間的建造材料都不同，結構嚴實緊密，是園區裡必看的建築物之一。

廢墟風軍事建築 期待空間活化，再現新風華

（左）此為國軍時期的勒戒室，前方為禁閉室，展現園區中不同時期的建築。（右）紅磚瓦...
（左）此為國軍時期的勒戒室，前方為禁閉室，展現園區中不同時期的建築。（右）紅磚瓦建造的圓柱塔為水塔功用。 （攝影／MOOK）
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　　目前「原日本海軍鳳山無線電信所」僅開放園區戶外部分，建築物內部還在整修中，以原始外觀來看，泥土色、褪色的紅磚、生鏽的樓梯與防爆門等，看起來頗有廢墟感，因此吸引許多外拍團體來拍攝，就連電視劇「一把青」、電影「KANO」都曾來此取景，成為時下IG上頗為火紅的高雄景點，大大提高「原日本海軍鳳山無線電信所」的曝光度。

園區裡保留電影「KANO」的場景。 （攝影／陳竣庭）
園區裡保留電影「KANO」的場景。 （攝影／陳竣庭）
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　　顧超光很期待未來大碉堡整修後的模樣，由於這裡是台灣第一個無線通訊地，未來若有機會能重現當時的模樣，或是能擺上早期的無線電設備展示，對於歷史建築來說深具意義。

原日本海軍鳳山無線電信所

地址：高雄市鳳山區勝利路

開放時間：09：00～17：00，週一休  

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.07】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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