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金馬賓館 軍事據點蛻變當代藝術中心

2019-07-16 11:10Takao樂高雄

【文／高嘉聆、攝影／曾信耀】

在半個世紀前的1967年，金馬賓館是抽中「金馬獎」的阿兵哥前往離島戰地前線的中繼站，這麼多年過後，這個地方不再充滿離別傷心氛圍，卸下軍裝，優雅轉身，蛻變為一座當代美術館，保留了過往的記憶，延續了當代的生命，繼續寫下一篇篇關於高雄、關於時光的故事。

金馬賓館為折衷式建築，中規中矩外觀帶有軍事氛圍。 （攝影／曾信耀）
金馬賓館為折衷式建築，中規中矩外觀帶有軍事氛圍。 （攝影／曾信耀）
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老建物活化再利用 以「人」為本

　　對上一代而言，金馬賓館或許是灰色的記憶，但從未經歷那段歷史的新世代，眼中所見又是另番風景。外牆格柵、軍區編號、鐵製樓梯、長方磁磚、磨石地板，褪去軍用色彩，這些細節充滿老時光的雋永。「我們在整修上，盡量維持建築紋理，找老師傅來修補磨石子地板，樓梯牆面上的長方形米白色磁磚，由於台灣沒有產了，特地從東南亞進口，仔細一點其實都看得出新舊色差，建築若跟著時間走，自然就會留下這些痕跡。」修舊如舊，強調的是工法、材料如舊，而非仿舊，在金馬賓館實踐了這項真諦。

館區內的許多角落仍能感受歷史留下的痕跡。 （攝影／曾信耀）
館區內的許多角落仍能感受歷史留下的痕跡。 （攝影／曾信耀）
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　　老建物活化再利用當中，經歷了至少十五次的平面配置更動，才恢復至過去的樣貌與格局。邵雅曼說，修復的概念以「人」為出發，設計上引進了空氣和光影的流通、增加觀者坐的空間，並發揮壽山入口的地理位置，將周遭綠映一併考量進空間的陳設，因此遊走其中，沒有老建物的壓迫感，反而十分舒暢。

（左上）常設展《過渡》中的「時光囊」收錄了金馬故人的訪談節錄。（右上）銅質俥鐘（...
（左上）常設展《過渡》中的「時光囊」收錄了金馬故人的訪談節錄。（右上）銅質俥鐘（傳令鐘），是老式船泊中用於傳令控制速度的工具。（下）在《科林斯運河—鑽石》可見到藝術家James Turrell以光為素材的裝置作品。 （攝影／曾信耀）
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走進常設展  遙想過往的軍旅時光

　　「金馬賓館在每一個時代，都有它存在的理由。」過去，它是軍事據點，而今，它花費了兩年時間，由台灣紀錄片導演陳普規劃，彙整了金馬賓館至今的文獻資料，如書信、影像、口述歷史等，化為一樓常設的《檔案室》，供民眾追憶舊日軍旅時光。

　　另一常設展《過渡》，展出空間是當年的報到室，以視覺、聽覺重現了過往的情景。第一部分是「時光囊」，透明的「時光片」上刻著金馬故人的訪談節錄，其中許多教人看了又心酸又好笑，例如「捐血的護士遠看很漂亮 近看很兇」、「海有黑影 害怕是水鬼 原來是海獺」，觀眾可循著這些隻字片語重新回溯這個地方在個人、家國、時代層面上的意涵。第二部分是個靜思空間，創作者利用光點劃過漆黑營造出面向港口遠眺的景色，伴隨著收錄自高雄港的低沉背景音，眼閉起來，心靜下來，思索目前正在經歷什麼樣的過渡，離開前把它記下來，投入信箱，每隔一段時間，館方便會從中挑選最有感的字句，刻在時光片上，累積金馬賓館的微歷史。

金馬賓館優雅轉身成為當代美術館。 （攝影／曾信耀）
金馬賓館優雅轉身成為當代美術館。 （攝影／曾信耀）
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　　除此之外，目前館內還有《禪色•向蕭勤致敬》、《紅X線 Franz Bette》、《科林斯運河—鑽石》等展。問及選擇合作藝術家的標準，邵雅曼說，「藝術擁有讓人快樂的特質，展現出藝術家的生命厚度。」因此，這裡所見的作品大多不是擁有很強烈的具象特質，觀眾可以從中自由感受、解讀，一如金馬賓館的英文名ALIEN Art Centre，藉由當代藝術將帶領你走向一個未知的異界。

金馬賓館當代美術館

地址：高雄市鼓山區鼓山一路111號  

電話： 07-9721685 

週二～週日 10:00-18:00(最後入館時間17:00)，國定假日開館。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.07】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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