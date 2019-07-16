鼓山洞軍事遺址觀光啟洞

鼓山洞軍事遺址觀光啟洞

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

一直以來被視為「謎」般存在的鼓山洞，終於在今年五月初對外開放，不但是高雄市政府選定的第一個軍事遺址觀光據點，還能一窺被塵封多年的鐘乳石梯，直擊大自然的奧妙。

通道回聲響徹山洞。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 「鼓山洞」被形容是高雄最神秘的鐘乳石洞，在五月初開放之後，僅一個多月時間，已吸引近三千人次預約參訪，也有電影劇組勘景拍片，軍事坑道探險已成為最夯的高雄觀光新亮點。

鼓山洞1939年建造

日治時期，高雄總督府鐵道部就在哈瑪星，為了躲避美軍空襲，當年建造非常多碉堡與防空壕，除了鼓山洞，壽山、旗後山、龜山、半屏山、蛇山、漯底山及大小崗山，都留有清代、日治時期及戰後大量的軍事遺址，估計高雄有逾200處防空壕，光是在壽山就有50多座碉堡。

鼓山洞位於高雄市警局鼓山分局旁的壽山登山入口，共有四個洞口，包括在國民政府時期的婦女習藝所以及鼓山分局後門。鼓山洞內部結構呈「丹」字形，隧道總長約200公尺，有兩條主坑道，主坑道之間有支坑道連通，坑道高約2.8公尺、寬3公尺，中間有一條陡峭的逃生隧道直通壽山出口。

（上）在鼓山洞裡重現民眾躲避空襲坐的椅子，可容納800多人。（下）坑道裡發現警棍、手銬、防毒口罩、民防通行證、電擊棒等警備用品。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 軍事秘境解密

隨著日軍戰敗，國民政府繼續沿用防空壕，內部有兩處空間，初步研判為警備總部時期的拘留室。被防爆牆阻隔的鼓山洞，隱蔽性絕佳，出入口藏在其左右兩側，在軍事遺址顧問宋德威導覽之下，一進入鼓山洞隧道鐵柵門，便能感受幽暗隧道深不可測的神秘感，通道四周全鋪上保麗龍作為隔音，算一算牆上有1636塊保麗龍，一部份牆面沒有保麗龍，說起話來立刻回聲四起，想像當年緊張驚懼臨場感，依然震撼效果十足。

通道裡配置了盥洗室、通風機房、拘留室、偵訊室等空間，制服、警棍、手銬、防毒口罩、民防通行證、電擊棒都是在坑道裡發現的警備用品，走道陳列一些老照片，包含難得一見的國家機密檔案復刻版，以及電影「痞子英雄」、「甜蜜殺機」先前在此拍攝的電影劇照，還有整排長座椅，重現當年動員召集事務所情景。

鐘乳石梯留下美麗線索

鐘乳石紋理是大自然鬼斧神工的原創藝術。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 壽山為石灰岩地形，雨水溶解形成碳酸鈣沈澱，經年累月自然演化成鐘乳石結晶，尤其鼓山洞塵封已久，連一條64階逃生階梯也都鐘乳石化，波浪狀鐘乳石相當壯觀，當燈光投射下，遠遠看去宛如流瀑般的自然奇景，令人嘆為觀止；鐘乳石形成速度緩慢，大約十年才能增加一公釐，根據樓梯的鐘乳石痕跡，這隧道彷彿已沉睡在遺忘的時光裡。

大雨過後的石灰岩洞裡冒出滲透水的牆面，斷斷續續地出現鐘乳石紋理，地上還有一層薄薄的鐘乳石田，為幽暗的洞穴帶來一絲美麗的線索，牆裂處還能觀察咕咾石厚度，用手觸摸滲透水很冰涼，別有洞天果真是名不虛傳。

（左）鼓山洞是高雄市政府選定的第一個軍事遺址觀光據點。（右）碉堡旁首度發現日治時期的地界碑。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 從鼓山洞逃生隧道出口，跟著宋德威腳步往壽山林道下切，一座隱蔽叢林間的碉堡，也是當年留下的軍事遺址之一，在這裡不僅發現日治時期的地界碑，碉堡內的防禦也能一探究竟。

鼓山洞軍事遺址參觀導覽採網路預約報名，每週四五六日開放，詳情請上網https://reurl.cc/qjy9E。