國民女神再現風華 甄珍高雄影展

甄珍。 （照片提供／高雄市電影館） 分享 facebook 【文／蘇宇翎、照片提供／高雄市電影館】

說到台灣的國民女神，你會想到誰？林志玲？蔡依林？林依晨？的確，這些都是六七年級生眼中的國民女神，八年級生也有自己世代的國民女神，而爸爸媽媽、爺爺奶奶那一輩的國民女神，又是誰呢？

第一代國民女神原來是……

是哪一位國民女神成為當時孕婦們的胎教幻想對象？怎樣的國民女神是當時國片票房的指標？這位國民女神如何成為台灣國民的集體記憶？說起這個名字，連老奶奶都會激動不已，那就是「甄珍」。

（左上）《心有千千結》為此次甄珍影展開幕片。（右上）海鷗飛處劇照。（左下）《彩雲飛》劇照。（中下）《婚姻大事》劇照。（右下）《落鷹峽》劇照。 （照片提供／高雄市電影館） 分享 facebook 甄珍的魅力，從1964年出道至今，整整風靡台灣超過四十年的時間，前後演過超過八十部的電影大作，並拿下第十七、第二十屆的亞洲影展女主角、第十五屆金馬獎女主角及第五十屆金馬獎終身成就獎；這些輝煌的成績代表著甄珍與台灣電影史，有著密不可分的關係，從她演出的影片中，更能見證台灣電影史的發展。

影評人鄭秉泓妙語如珠，與甄珍大談七零年代電影風華。 （照片提供／高雄市電影館） 分享 facebook 高雄市電影館代理館長楊孟穎表示，甄珍本名章家珍，取名甄珍是當初國聯電影在3,700演員中只甄選1名，她脫穎而出，被譽為「甄選後的珍寶」，因而成為藝名相伴至今；她不只是愛國片中表現傑出，更是瓊瑤小說改編電影的第一代「瓊女郎」。在當時只要是甄珍演出的國片，粉絲們可是一齣也不會放過，大家都會乖乖、死忠地買票入場觀賞。

建構台灣國民的集體記憶

本次高雄市電影館取得並修復14部甄珍電影，像是《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》、《海鷗飛處》、《新娘與我》、《喜怒哀樂》、《群星會》、《母與女》、《落鷹峽》、《緹縈》等多部知名電影。高雄市電影館光是取得版權就歷經漫長繁瑣的溝通，在修復、轉成數位片過程，努力克服時間壓力，盡可能將過去影像保留下來，加上甄珍本人大力協助並主動募資，而今才能展示出這14部電影，這樣的成果不只是電影文化史上的進步，更是重現過去台灣國民集體記憶，對於認識台灣過去文化，有了再進一步的建構。

影迷一睹甄珍風采，現場熱情支持。 （照片提供／高雄市電影館） 分享 facebook 再次進到電影院去欣賞甄珍電影，對於爸爸媽媽們幾乎不用多說明，也代表著重溫年輕時的記憶，而對年輕一代來說，建議可以從《落鷹峽》作為認識甄珍的第一部片，楊孟穎說：「電影或許有年代的分別，但內容中所描述的人性是不分世代的，甚至可以看到甄珍對角色的掌握詮釋，至今都仍是非常到位的。」

重溫風華年代～ChenChen甄珍高雄影展

►愛與歡樂的永恆回憶 開幕典禮／星光大道

7/12(五)17:30 高雄市立圖書館總館一樓穿堂

►重溫風華年代～甄珍高雄影展

7/12～7/28 高雄市立圖書館總館／in89駁二電影院

►穿越時光隧道回味精彩歲月 Chen Chen 甄珍從影55週年經典展

7/12～8/11 駁二大勇區P3-1倉庫

►甄愛高雄群星會活動官網

www.kh-stars.tw

►7/12(五)19:30 開幕片《心有千千結》

高雄圖書館總館 經典上映。

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