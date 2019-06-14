大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

「妳是深山百合花，默默綻放不說話，搖擺山風最輕柔的撫慰，仰望滿天的星光。」布農族歌手王宏恩唱出《月光》，輕柔的旋律，彷彿眼前浮現，清清的河流蜿蜒著、青青的山脈起伏著。今年是莫拉克颱風十週年了，讓我們一起回到那瑪夏，問聲「你好嗎」，Mihumisang！

山高水深的那瑪夏原鄉風情。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 進入夏季雨季，來到那瑪夏山區，沿途就能遠遠看到奔流而下的瀑布，途經橋樑時也能感受到湍急的水流聲，清澈的溪流與溪石構成壯麗的大自然美景，但有時看見濁濁泥流，不免也會令人震懾，八八風災（莫拉克颱風）過後，地貌的改變至今仍深深地影響著這片山高水深的原鄉風土。

親愛公路山川秀麗好風光

一路上的路標悉數是在地原民與羅馬拼音而成，那都魯札、哈麗奧爾、安哈娜、都朴魯安、嗡嗡橋......，一座座橋樑帶領前往部落的方向，其中「都朴魯安橋」（Tupuzuan）在原住民族語中，有「呼喊並等待家人返家」的意思。自從民國97年三民鄉改名為那瑪夏，原民文化落實得更深刻，彷彿透過語言開啟族群文化交流，「路旁那個『嘻嘎嘎』，在我們族語代表『停留』，也就是休息的地方，」那瑪夏深度旅遊導覽解說員海舒兒說。

台29線是通行那瑪夏的主要幹道，那瑪夏居民卻更喜歡稱之為「親愛公路」，「台29線起迄在那瑪夏的達卡努瓦到高雄林園，簡稱『達林』（DARING）」，聽到海舒兒的解釋，這才恍然大悟，不禁覺得當地居民生性樂觀浪漫，實在令人會心一笑。

瑪星哈蘭人行景觀橋。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 走訪達卡努瓦部落的日本神社遺址

雖未能在晴朗的藍天白雲下出發，然而縹緲雲霧籠罩山頭的景致，倒是別具潑墨山水畫的渺遠意境。從台29線先抵達了達卡努瓦部落，這裡是八八風災後的那瑪夏區行政中心，居民人口相對密集，達卡努瓦的瑪星哈蘭人行景觀橋就位在那瑪夏區公所後方，當初為了縮短當地學童上下學通勤時間與當地居民往來交通而建造，紅色橋身融合三角形圖騰藝術設計，賦予太陽的子民的意涵。

雖然那瑪夏最著名的龍鳳瀑布遭逢八八風災重創後，人間仙境不復存在，不過天地萬物生生不息，民生國小後方的瀑布，在八八風災之後自然生成，於是以「八八大瀑布」命名紀念之。從瑪星哈蘭人行景觀橋上，可清楚觀賞八八大瀑布的壯闊勝景。

日治時期，日本人在那瑪夏留下的兩處神社遺址，其中一座就是達卡努瓦社。日本神社座落原始竹林間，是日治時期日本政府的行政區，除了一般聚落之外，還有學校、辦公廳舍與派出所，「當時日本人會以部落生活圈相對位置較高的地方來設立神社，在地理位置上居高臨下」，八八風災時可躲過一劫，可見日本人的確有其管理的見地。

（左）達卡努瓦部落的日本神社特別設置一座紅色鳥居。（右）日本神社遺跡。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 日本神社石階入口處特別設置了一座紅色鳥居，當年布農族人背負石頭重擔上山鋪設的石階至今留下時光的印?。神社遺址的石垣、參道、聖道、聖殿基座保持完好，新造的石燈籠旁對照的正是舊時石燈籠原型基座，聖殿旁其實還有一座手水舍，目前只能憑空想像了。

鑽石級綠建築照亮瑪雅部落

瑪雅部落北以那次蘭溪與達卡努瓦部落為界，地處那瑪夏中部，這裡是那瑪夏的觀光重地，露營區、民宿、風味餐多集中此地。最道地的原住民風味餐就得要品嚐現採山野菜料理，山茼蒿、龍鬚菜、桂竹筍、龍葵、馬齒莧、昭和草（飛機菜）、山苦瓜、佛手瓜，依當季食材新鮮上菜，原住民烤山豬肉、溪魚、溪蝦，再來一道當地南瓜雞湯，只要嚐了一口就知道好山好水孕育的鮮甜滋味。

（左）雙胞胎姊妹經營的姊妹小吃，有著濃濃的原鄉風味。（右）道地原住民風味餐。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 在那瑪夏的八八風災重建之路上，瑪雅部落的民權國小綠建築被視為代表性地標之一，這座由台達電文教基金會捐助重建獲得台灣綠建築「鑽石級」認證，不僅是地理位置全台最高的綠建築森林小學，也在颱風季時成為居民的避難中心。

（左）布農族太陽圖騰(屋頂太陽能板)。（右）曼陀羅花造型設計的圖書館。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 校舍從原民傳統的住宅型態延伸，建築設計成具有原民文化特色的高腳屋形式，且不破壞地貌，利用太陽能兼顧節能與再生能源，營造會呼吸的建築；圖書館建築外觀則仿造曼陀羅花形設計，校園裡種下了櫻花、梅花、樹牽牛多種植物，處處都是大自然教室。

由當地藝術家使用八八風災後產生的漂流木打造的太陽廣場，象徵為族人們帶來希望，露台上的雕刻述說了布農族的神話故事，就連水塔也融入杵臼、小米與布農族圖騰設計表現。

樟樹林森林浴，沐浴大自然芬多精。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 距離民權國小十分鐘車程有一處樟樹林，只要一下車就能聞到樟樹精油香氛的氣息，讓人忍不住大口呼吸，沈浸最天然的森林浴。樟樹林有多達三百多棵樟樹，坐在步道旁稍作休息，著實特別放鬆。往舊民權國小賞螢步道則是百年老樟樹根據地，這裡昔時是瑪雅神社（瑪雅祠）遺址所在地，登上瑪雅舊部落平台，民權國小綠建築與滿山遍野的桃子林盡收眼底。

南沙魯的傷痕記憶

2009年8月莫拉克颱風重創那瑪夏，十年過去了，原本在南沙魯的那瑪夏鄉公所舊址就地保留下來，房屋沖進來的巨石、牆上土石流淹沒的痕跡高度，看得令人怵目驚心。南沙魯文化公園選擇留下這些傷痕記憶，郵局、農會、活動中心、圖書館、鄉代會、幼稚園一棟棟殘破建築，實地走訪體會這一堂大自然的震撼課。

（左）南沙魯文化公園入口意象，期待紅嘴黑鵯帶來希望。（中）南沙魯文化公園實地體會大自然的震撼教育。（右）築夢工坊工作室。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 風災前的南沙魯是一座宛如世外桃源的原鄉部落，如今僅剩十餘戶人家，在地工藝家林素雲（Siun）、邱雅茹（Aping）成立築夢工作室，持續以布農族服飾設計、花藝創作、原住民風禮品客製與DIY推廣體驗。重建之路很漫長，但看看公園地標紅嘴黑鵯噙著火把，有了布農族人的聖鳥守護，希望一直都在。

帶路人 朱文華（海舒兒）- haisul sokloman

任職於那瑪夏區公所。擔任那瑪夏深度旅遊導覽解說員，協助遊程規劃、文化推廣、休閒體育等等。

* 日本神社：高雄市那瑪夏區達卡努瓦里大光巷（民生國小後方山區）

* 八八瀑布：高雄市那瑪夏區達卡努瓦里大光巷（民生國小後方山區）

* 南沙魯文化紀念公園：高雄市那瑪夏區南沙魯里鞍山巷（南沙魯舊公所對面）

* 民權國小：高雄市那瑪夏區瑪雅里平和巷220號

* 姊妹小吃：高雄市那瑪夏區瑪雅里平和巷1鄰27號。0983-316-370、0912-765-817

時間：09：00～21：00

* 築夢工坊：高雄市那瑪夏區南沙魯里鞍山巷112-1號。0980-731-441、0928-346-368

時間：10：00～20：30