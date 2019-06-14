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兩代林邊師的精雕細刻人生

2019-06-14 15:38Takao樂高雄

【文、攝影／winnie】

陳峻漢說，開斧入神之後就是開光點眼。 （攝影/Winnie）
陳峻漢說，開斧入神之後就是開光點眼。 （攝影/Winnie）
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　　華山佛店老師傅各自埋首在一尊尊的神像雕刻，對照之下，陳峻漢從外型明顯看得出「英雄出少年」。接手父親林邊師的神佛雕刻，陳峻漢在名片依然印上林邊師，不僅透露了父子之間親密情感，還有那份對於工藝傳承的使命感。

林邊師父傳子承

　　木雕師傅陳峻漢從小跟在父親林邊師身邊，「很難說自己有天賦，不過有興趣是真的」，加上就讀中華藝術學校美術科，畢業後再赴日本短期大學繼續藝術深造，陳峻漢的「造神」之路融合了傳統工藝匠師與學院派的創作精髓。

　　在神雕界享有盛名的林邊師，早年因緣際會與黃俊雄布袋戲合作，「雲州大儒俠」、「苦海女神龍」等等家喻戶曉的戲偶作品，原來林邊師都是幕後推手。林邊師其實不姓林，本名陳忠榮，因為是出身屏東林邊人。

畫稿速寫真功夫

　　「教練，在教也是在練習。」這是林邊師曾經傳授給陳峻漢的一句話。神佛雕刻講究分工合作，在技法基礎養成之下，每位師傅都有其擅長之處，陳峻漢的過人之處在於畫稿，他當場拿起紙筆示範，粗坯就是筆韻，鉛筆就是熱筆，然後比例、形體就有具體的樣子了，看看時間，五分鐘之內就完成一張草圖。「慢工出細活是說給外行人聽的，」聽到他這麼直白，不禁令人覺得莞爾，事實上，任何真功夫，都是不停地練習累積而來的。

　　「以前的雕刻師傅哪會畫圖，」陳峻漢不改快人外語的說話風格，他認為學校的美術訓練與藝術欣賞課程提供養分，工藝創作上的取巧就是一種靈活變通的突破，尤其神佛雕刻是一門完全仰賴手工的傳統工藝，工藝的創新對他而言，如工具的輔助等等，掌握速成的技巧，節省人力與時間，他強調：「我現在都不拼暝功」，按部就班，有效率的安排，想要傳承就要與時俱進。

陳峻漢在校主修西洋人體雕塑，讓他穿梭傳統與現代工藝之間遊刃有餘。 （照片提供／陳...
陳峻漢在校主修西洋人體雕塑，讓他穿梭傳統與現代工藝之間遊刃有餘。 （照片提供／陳峻漢）
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神佛藏在細節裡

　　華山佛具主要是客製委託，而非標榜藝術創作，陳峻漢說雕刻的細節其實端看師傅是否用心，「日本人強調『心』，凡事替人著想，專心一意」，他所雕刻的神佛不追求藝術炫技，而是畫龍點睛的意境。華山佛具老師傅皆以神像雕刻為主，陳峻漢受西洋藝術薰陶，曾經有些耶穌雕像委託等，聽他解釋人體雕塑比例，站立的重心或凌空的分別，好似應驗那句「神佛藏在細節裡」。

　　無論小時候喜歡的布袋戲偶、在校所學的西洋人體雕塑、跟在父親身邊耳濡目染的神佛雕刻，陳峻漢樣樣精通，對他而言，沒有瓶頸，只有樂在其中。訪問時，一旁的老師傅們都在趕工中，「我們這行老店幾乎沒人傳承，店家愈來愈少，不怕沒工作做」，陳峻漢個性樂觀，樂於帶給人正向思考，言談中卻也透露出傳統行業面臨青黃不接的窘況。在傳統工藝逐漸消失的年代，年輕的陳峻漢負起傳承使命與神同行。

華山佛店

高雄市三民區建國三路312號  

（07）261-4888、（07）261-8567

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.06】

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從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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