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總統初選蔡勝出 台派觀察團：民進黨宛如賊窩

SKB文明鋼筆 懷舊經濟隱形冠軍

2019-06-14 15:38Takao樂高雄

【文、攝影／Winnie、照片提供／SKB】

60年前製造出台灣第一支MIT鋼筆，從一間文具店創立出一個文具品牌，現在又從文具品牌回到文具店的形式，老店新開的故事裡，SKB文明鋼筆寫下一甲子歲月的世代記憶。

來台旅遊的法國數學家以鋼筆試寫數學公式。 （攝影／Winnie）
來台旅遊的法國數學家以鋼筆試寫數學公式。 （攝影／Winnie）
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　　約莫三年前掀起一波寫字潮，當時有些筆甚至出現供不應求的情況，如今熱潮過了，現在都是一些真正喜歡「拿筆寫字」的人，這些文具控不乏一些歐美、日本、中國大陸等地的外國客。訪問的當下，一位來台旅遊的法國數學家，正使用著經典鋼筆試寫數學公式，聽到記者說「Hawking」（天才物理學家史蒂芬霍金），他還漾起了笑意。

有國民的記憶

　　SKB文明鋼筆座落曾經是高雄最繁華的鹽埕商圈，前身是日治時代的綠屋文具，1951年由盧火榮接手經營，改名為文明書局，1955年開始進口鋼筆、零組件，並自創品牌，半世紀以前就是台灣的隱形冠軍。台灣第一支MIT鋼筆就是在SKB誕生的，在文具控心目中的地位如同國民原子筆的秘書原子筆、香水原子筆，則是SKB轉型時期的代表作。

　　門市的古董鋼筆牆宛如時光的軌跡，從草創時期第一支貼牌的SKB鋼筆，發展時期的雕花式樣、筆尖是14K金等等，全盛時期追求現代感、簡約極簡風，期間一度停產逾三十個年頭，直到2012年鋼筆重啟時期，鋼筆定位不再是書寫工具，而是載具的概念，並且形塑收藏價值，正好映照著櫥窗上寫著「伴汝之手，走過承載臺灣歲月的美好時光」。

SKB鋼筆、墨水到原子筆是MIT精神的經典品牌。 （攝影／Winnie）
SKB鋼筆、墨水到原子筆是MIT精神的經典品牌。 （攝影／Winnie）
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老店新開來體驗DIY

　　當大家都使用電腦、ipad，用筆的思維也會因應時代而注入新的詮釋，「鋼筆、原子筆回到書寫的本質，更深層的意義是為了傳遞訊息，」SKB文明鋼筆經理林冠宏說。SKB文明鋼筆逆勢操作，利用起家厝改建為門市，除了營造一個書寫的空間，讓大家瞭解台灣文具的發展，不定期開辦寫字課程，同時也將這裡創造成一間實驗室，讓人可以來體驗自己手工DIY完成一枝筆的過程。

　　鋼筆的製造因應市場需求萎縮，未來將愈發重視以「質」取勝，林冠宏笑說「一般人會養茶，沒聽說有人養筆」，但SKB有一支黃銅鋼筆，材質隨時間氧化，平時擦銅油保養就是養筆。以前鋼筆材質不外乎不鏽鋼、塑膠，如今材質變化之多，如台灣檀木、輕量化鋁合金，鋼筆設計也開拓更多年輕、精品市場。

環保減塑永續再生黑琵鋼筆

使用保特瓶回收料升級再造的黑琵鋼筆。 （圖片提供／SKB）
使用保特瓶回收料升級再造的黑琵鋼筆。 （圖片提供／SKB）
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　　SKB文明鋼筆甚至費時一年多研發設計出環保永續再生、綠色文具概念的黑琵鋼筆，在2019臺灣文博會首度亮相。「這是我們響應減塑愛地球的實際行動」，材料上是使用保特瓶回收料升級再造，筆夾設計為黑面琵鷺的嘴巴，以此來向保護海洋環境致敬。

　　林冠宏解釋，鋼筆因為是墨水填充，不會產生筆芯丟棄的環境汙染問題。紙盒是工業廢紙與瓦楞回收的紙塑包裝，並直接在盒底印上使用說明，替代紙本說明書，紙盒還可以當作鉛筆盒再利用，就連綁帶、矽膠圈都是可回收的。

　　訪問時，林冠宏一邊示範鋼筆手寫「上善若水」，老字號品牌的溫度，或許正如這四個字，每個筆畫裡都是最動人的真切情懷。

SKB文明鋼筆（高雄門市）

高雄市鹽埕區五福四路153號  

（07）521-8271

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.06】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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