親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

總統初選蔡勝出 台派觀察團：民進黨宛如賊窩

一期一會的盛放 大湖番茄會社鳯凰花季

2019-06-14 15:38Takao樂高雄

【文／Winnie、攝影／曾信耀】

　　廢墟、老樹，原本該有一片荒涼的想像，到了現場卻是發現人潮不斷，一整排相機腳架成了另類的季節限定風景。在網路已火紅多年的大湖番茄會社，不是因為番茄紅了，而是一棵百年鳳凰木花開夏豔而爆紅。

　　大湖番茄會社位置就在台1線348K處東側，鄰近大湖國小，當地人慣稱「甘仔蜜會社」，聽起來更覺親切感。建於日治時期的番茄會社，是當年台、日合資經營的番茄罐頭工場，二次大戰後，一度改為鳳梨罐頭工場，後來關廠荒廢至今。

紅火一片的鳳凰花，令人不停按下快門。 （攝影／曾信耀）
紅火一片的鳳凰花，令人不停按下快門。 （攝影／曾信耀）
分享
每個角度都精采

　　廠房矗立了一道兩層樓高的外牆，廠區內植栽了一棵鳳凰木，老樹盤根屹立，樹冠茂盛，傲骨獨立在被遺忘的歲月裡，唯有盛夏的六月天，鳳凰花彷彿不甘寂寞般，大肆地綻放，豔紅地出場。午後的陽光在鳳凰花叢間篩下，形成美麗的光影，花落飄零鋪成一道紅地毯，更令許多攝影愛好者痴迷不已。

　　鳳凰花搶鏡頭，就算是斷垣殘壁的磚牆、空無一物的窗口，自然而然成了活色生香，畫面會說故事，甚至是蒙太奇視覺藝術，網紅照、文青照拍起來特別帶感。鳳凰花開也預告了離別的季節，穿上學士服一起相約留下青春的回憶，畢業生最熱門的打卡地點快來拍好拍滿！

地址：高雄市湖內區大湖里中山路一段（台1線348K處東側，鳳凰花季5-6月）   

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.06】

分享

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

相關新聞

大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮

2019-06-14 16:12

來去眷村住一晚

2019-06-14 15:38

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-14 15:38

LOVE 樂高雄 愛高雄

2019-06-14 15:38

樹上的太陽──金煌芒果

2019-06-14 15:38

SKB文明鋼筆 懷舊經濟隱形冠軍

2019-06-14 15:38

兩代林邊師的精雕細刻人生

2019-06-14 15:38

甄愛高雄群星會七月登場

2019-06-14 13:27

好清涼  Let’s Go 夏天就要玩沙踏浪

2019-06-14 13:27

好氣質 幸福美術館一日生活圈

2019-06-14 13:27

好活潑 綠意玩耍遛小孩趣

2019-06-14 13:27

刀下留人的祖孫三代情

2019-05-16 09:05

在水一方！大樹綠色旅行漫遊上路

2019-05-16 09:05

盛夏限定紅肉李甜一波

2019-05-15 15:06

People Barber Shop 是潮店 更是專業理髮廳

2019-05-15 15:06

影壇巨星甄珍 拋磚引玉獻愛心

2019-05-15 13:11

光影高雄 愛的視角

2019-05-15 13:11

宛如走進魔法世界的奇幻空間 椅子樂譜

2019-05-15 13:11

高雄春天藝術節看好戲

2019-05-15 10:31

志成為紅遍世界的生啤酒 打狗啤酒

2019-05-15 10:31

這一味 急不得 甘醇沒有捷徑 協美手工醬油

2019-05-15 10:31

四季的豐餘 客家媽媽的生活智慧

2019-05-15 10:31

全台唯一！VR體感劇院

2019-05-15 10:31

自然就是美 魅力十足的六龜風采

2019-04-15 14:24

鎖向無敵的鹽埕職人

2019-04-15 14:21

安多尼歐法式餐廳 盡攬浪漫河岸

2019-04-15 14:21

有你有我在一起 酸甜好滋味「鳳荔酥」

2019-04-15 14:19

凝望那整遍的遼闊天地 崗山之眼

2019-04-15 12:41

Try to do your best！華裔太空人焦立中博士為夢想啟航

2019-04-15 12:40

我眼中的友善城市

2019-04-15 12:37

高雄限定！一年只有三次的「籃籗會」來囉！

2019-04-15 12:36

仁允牧場 挑戰從產地走進市場

2019-04-15 12:35

彪琥鞋業 傳統產業的與時俱進

2019-04-15 10:47

我辦桌我驕傲 內門第三代總舖師創意無限

2019-04-15 10:45

浪漫夜色賞螢光 歡迎光臨那瑪夏賞螢季

2019-04-15 10:43

走進百年小鎮的日常 探尋美濃春光

2019-03-18 15:33

侯兆百從零開始 種出頂級毛豆 綠金推手創立「高雄9號」品牌

2019-03-18 15:31

不是只有龍虎塔的蓮池潭

2019-03-18 14:17

紅豆 暖心的綿密相思

2019-03-18 14:15
看更多

熱門文章

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:11

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:15

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:16

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-12 16:30

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:33

逃犯條例讓不信任感全面爆發 何韻詩：中國可以封殺我的歌 卻阻止不了人民團結

2019-06-12 13:33

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:29

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top