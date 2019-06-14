一期一會的盛放 大湖番茄會社鳯凰花季

【文／Winnie、攝影／曾信耀】

廢墟、老樹，原本該有一片荒涼的想像，到了現場卻是發現人潮不斷，一整排相機腳架成了另類的季節限定風景。在網路已火紅多年的大湖番茄會社，不是因為番茄紅了，而是一棵百年鳳凰木花開夏豔而爆紅。

大湖番茄會社位置就在台1線348K處東側，鄰近大湖國小，當地人慣稱「甘仔蜜會社」，聽起來更覺親切感。建於日治時期的番茄會社，是當年台、日合資經營的番茄罐頭工場，二次大戰後，一度改為鳳梨罐頭工場，後來關廠荒廢至今。

紅火一片的鳳凰花，令人不停按下快門。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 每個角度都精采

廠房矗立了一道兩層樓高的外牆，廠區內植栽了一棵鳳凰木，老樹盤根屹立，樹冠茂盛，傲骨獨立在被遺忘的歲月裡，唯有盛夏的六月天，鳳凰花彷彿不甘寂寞般，大肆地綻放，豔紅地出場。午後的陽光在鳳凰花叢間篩下，形成美麗的光影，花落飄零鋪成一道紅地毯，更令許多攝影愛好者痴迷不已。

鳳凰花搶鏡頭，就算是斷垣殘壁的磚牆、空無一物的窗口，自然而然成了活色生香，畫面會說故事，甚至是蒙太奇視覺藝術，網紅照、文青照拍起來特別帶感。鳳凰花開也預告了離別的季節，穿上學士服一起相約留下青春的回憶，畢業生最熱門的打卡地點快來拍好拍滿！

地址：高雄市湖內區大湖里中山路一段（台1線348K處東側，鳳凰花季5-6月）