LOVE 樂高雄 愛高雄

「樂高雄Love Kaohsiung」傳遞出高雄充滿愛與歡樂的城市意象。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 【文／蘇宇翎、攝影／曾信耀、照片提供／賴岳興】

長期關注高雄官方新消息的人，一定會發現高雄市新聞局、樂高雄粉絲團、高雄市LINE官方帳號等，換上新視覺了，亮紅色的底圖搭上白色字樣，看起來有點像中文字、又好像有英文字的意象，吸睛之餘也令人感到好奇：「咦！是新的視覺設計嗎？」

正修科技大學時尚設計系賴岳興老師。 （照片提供／賴岳興） 分享 facebook 沒錯！來到高雄市新聞局網站，發現網站底下發布「樂高雄LOGO」，裡頭不只有亮紅色，還有粉茄紫、珊瑚紅跟海洋藍共四種，顏色繽紛，還帶有熱情的視覺感受。負責這次新視覺設計的是賴岳興，也是正修科大時尚設計系助理教授，以視覺傳達設計、包裝設計、品牌形象為教授專長，不僅自己常獲國際獎項入圍，指導學生也常有佳績。

賴岳興說，身為高雄市民，能夠替高雄設計新視覺，相當驚喜但也緊張。接獲設計委託時，他便思考怎樣的符號圖騰能代表高雄並兼具國際感，更要融合地方特性，該如何讓外國人士可以解讀圖像涵義，可以將高雄被世界看見。

他依著高雄的特性，把這個充滿愛與歡樂的城市轉化成英文的「LOVE」，融合高雄的「高」，傳達港都的愛與熱情，運用個人創作的設計經驗，賦予高雄視覺新面貌。

高雄市政府新聞局局長王淺秋。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 新聞局局長王淺秋表示，「樂高雄」的「樂」，音近「LOVE」，有國際、歡樂、以及愛的元素，與韓市長的理念更契合。在春天的時候，高雄市政府LINE官方帳號、樂高雄臉書等，也將大頭貼換上喜氣十足的桃紅色新logo，經過內部討論之後，從設計師規劃的8種顏色中選出4種色彩，配合市府團隊依不同活動調性、不同場合廣泛運用。王淺秋認為，過去高雄款LOGO、雜誌，都比較文青，接下來希望能夠更接地氣，無論是出版品或是視覺標誌上，希望能將「樂高雄Love Kaohsiung」如實傳遞出高雄是一個身體力行、溫暖熱情、藍天白雲，充滿愛與歡樂的城市意象，也希望成為市民光榮的象徵。

更期許帶著這樣的新視覺，將愛與歡樂的這個城市，與國際接軌，未來希望將「高雄」這個品牌，行銷到世界。