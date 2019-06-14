台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

甫結束克羅埃西亞公開賽返台，莊智淵接受採訪的隔天，又將要啟程中國大陸出賽，以及接下來的香港、日本公開賽，馬不停蹄地備戰一場又一場重要賽事。自從轉入職業賽之後，空中飛人、離鄉背井變成他日常的一部份，「以前大多在歐洲打巡迴賽，現在在亞洲比賽愈來愈多，相較之下，留在台灣的時間多一些了。」莊智淵難得顯露一抹放鬆的神態。

場上的莊智淵攻勢凌厲令對手難以招架。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 苦練出頭天

莊智淵出身桌球世家，父母和哥哥都是桌球運動員，母親李貴美就是他的啟蒙教練，哥哥莊智雄目前擔任他的教練。從八歲持拍至今，除了生涯最高的世界排名第三，奧運、亞運以及各項職業公開賽戰功彪炳，留下無以計數的最佳好球時刻。

從小耳濡目染，家人的支持是莊智淵最堅強的後盾，也是造就他成為頂尖職業運動員的背景優勢。十二歲就由母親陪同下到大陸東北訓練，十八歲時又遠赴德國深造，莊智淵融合了亞洲與歐洲球風，很快地就在桌球賽場上嶄露頭角。

「我喜歡打桌球，這件事一直沒變過。」談到身為一位世界頂尖運動員的特質，莊智淵強調：「有一個要件不能少，就是你本身要很喜歡做這件事」。以三十八歲之齡仍活躍世界桌球體壇，已堪稱職業桌球運動員的異數了，不難想見莊智淵長久以來自我訓練之嚴謹，求（球）好心切，他打趣說：「如果叫我去讀書，我就真得沒辦法了」。

逆境中的鬥魂

莊智淵球風剽悍、快打旋風，正如同他白羊座火象星座獨斷獨行、性急的性格，「我個性上還是偏固執，說好聽一點的話，就是比較堅持」。如今回頭審視二十多年來的運動員生涯，每個階段的目標與想法其實一直都在變動，以前可能會想得比較淺，後來的想法就會更深入一點。

隨著年齡漸長，現階段而言，莊智淵要靠經驗總結場上激戰速度的使用時機，「現在對輸贏會看待比較淡定，更多的是對自己呈現出來的技術狀態，是否感到滿意」，或許正因為如此，莊智淵決定目標，再戰2020東京奧運。

培育後進使命感

聽到攝影師問：「你平常很少笑吧？」，莊智淵原本肅穆的神情，瞬時有了一絲笑容，這才看到他私底下的真性情，其實本人是一個很有溫度的暖男，他在2008年自費購地興建、成立智淵乒乓運動館，是為了實現從高雄將桌球推展出去的夢想，並且培訓新生代國手，「我到現在還是會想念，大家一起練球的感覺」，即使長年隻身征戰海外，莊智淵想起小時候在家中的俱樂部打球，光是「很開心」三個字，也能令人感受他喜悅之情溢於言表。2013年，鴻海集團贊助智淵乒乓運動館的年輕選手們，從而減輕莊智淵在栽培年輕選手上的經費壓力，讓莊智淵更無後顧之憂的拚搏比賽。

從智淵乒乓運動館到即將開幕的鳳山市民運動中心，加上左營的國家訓練運動中心，高雄一直具備條件極佳的運動環境。莊智淵平時會在鼓山高中、高美館跑步，周遭都是騎單車、健身運動的人，互相感染陽光、健康的風氣，也有助於提升市容，身為高雄觀光大使，他還不忘幫忙宣傳一下呢！