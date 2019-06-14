來去眷村住一晚

【文／崔憶雲、攝影／曾信耀】

竹籬笆外的春天在記憶中漸漸模糊了影像，國軍遷台，匆匆一別竟已白頭，當年隨著軍隊而聚集的眷村，因時代變遷幾乎拆除殆盡。全台首批眷村改建的民宿，正式在高雄掛牌營業，不論客倌打哪兒來，歡迎您來眷村住一晚。

結合中國大陸各省的軍兵帶著家眷，在臺灣各地落腳生根，形成了眷村，隨著歲月更迭，逐漸演變成極具特色的文化、空間、飲食及生活方式，也造就了眷村特有的人文氛圍。

尋常的眷村院落，令人魂牽夢縈。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 高雄同時擁有陸海空三軍的基地，至今仍保存近90公頃的眷村文化景觀，分別在左營和鳳山兩地，眷村內的圍牆、房舍及道路皆完整，高雄市政府提出「以住代護，眷村民宿」專案，來保存這些歷史建築，讓眷村的特有風貌與生活形態得以創新、延續。

眷村因住而生 眷村保留因住而活

全台曾經有886個眷村，目前僅剩30個，高雄市政府自2014年起推動「以住代護計畫」，讓眷村重新「活」起來。透過文化局的保存政策，鼓勵人才移民、老屋再造，「眷村民宿」便因應而生。全國第一座眷村民宿就位在高雄市建業新村，第一批有7戶取得民宿登記證，民宿集中在建業新村的緯十路和緯十一路，房舍保存完整。

古典與現代 對飲眷村釀的酒

海軍子弟出身的馬蔚侖，民宿「丈引小院」的經營者，對眷村的特殊情感，來自於父親的記憶，實際參與眷村民宿的經營，是想讓已搬遷的老眷村人，可以找回昔日的記憶和親人的情感聯結。

丈引是量測布的單位，取名為「丈引小院」，就是想要一丈一丈地將文化傳承下來，民宿從整修到佈置，儘量維持原貌和風味，屋內陳設的手作絲綢服飾如刺繡、盤釦等，展現東方細膩美學。曾經的老奶奶屋主，回來探望這棟老房子時，瞧瞧屋頂木造大樑依舊，後院老樹依舊，緬懷起昔日的生活時光，傷感地哭了出來。

馬路對面有著藍色二丁掛外牆的「留小燈，藝術眷村民宿」則是走輕鬆的悠閒風，業者陳怡琳很年輕，學設計出身，為了不破壞原有建築，連地磚都一併保留的形況下，發揮設計師的功力，將民宿設計成時髦的輕旅宿，有小小的吧台和乾濕分離的衛浴，在訂房網上頗受年輕族群歡迎。

（左）訴說歷史軌跡的木造屋頂。（中）後院一棵老楝樹，惹來原住戶婆婆思念的淚水。（右）眷舍建築沿自日式風格，室內木質地板很有古早味。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 首批民宿的經營者大都與眷村保有濃厚的情感與連結，例如退伍軍人、眷村第二代返鄉，希望將村子裡的文化一點一滴保存下來，包括原來位於舊城的「高雄市眷村文化館」移至明德新村改為「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」完整呈現眷村的文物，還有「高雄眷村協會」，不定期舉辦眷村文物特展或是眷村美食活動，可以回味老眷村豐富的家鄉味。

沒住過眷村的陳怡琳希望能將最具特色的「人情味」勾勒出來，例如住戶可以互相串門子，民宿業者常常聚在一起辦活動，就像真正的眷村一樣。

住進眷村，才能慢慢揭開歷史現場生活風貌，探索每戶真實居住的記憶痕跡。眷村本身及其所代表的文化意義慢慢消逝於歷史洪流，但隨著文資保存、以住代護、全民修屋等引入新活水，眷村民宿則推動以居住、體驗為主的創意政策，是延續也是新生，期待來到眷村住一晚，細細品味特有的民宿風情。

民宿訂房詳情參閱「以住代護」網站 https://reurl.cc/EeW8n