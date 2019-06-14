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大烏龍！攝影師砸30萬修MacBook 最後發現根本沒壞

好活潑 綠意玩耍遛小孩趣

2019-06-14 13:27Takao樂高雄

【文／蘇宇翎、攝影／陳竣庭】 

炎炎夏日抵擋不了孩子活潑好動的體力，不用在小人兒身上裝電池，就像廣告說的：「電力更強、更持久」，彷彿只要吸取陽光，就有滿滿衝勁。爸媽想遛小孩免煩惱沒地方去，壽山動物園跟小港森林公園，絕對是釋放孩子體力的好選擇！

壽山動物園的親水廣場。 （攝影／陳竣庭）
壽山動物園的親水廣場。 （攝影／陳竣庭）
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　　邁入6月的高雄，氣溫已經飆高直破30度C啦！望著家中活潑亂跳如同小猴子的孩子，不妨就來一趟「綠出遊」、「森呼吸」，帶著孩子前往壽山動物園，或是到近期最夯的親子景點──小港森林公園，循著清爽綠意找樂趣，遛小孩去囉！

搭火車、餵食秀，親近動物去

　　截至今年4月統計，占地12.89公頃的「壽山動物園」，裡頭動物共有5大類，計437隻動物，當然是高雄旅遊必走的景點之一，更是來到這兒學習、觀賞動物的重要場域，特別在夏季時，踏入門口就能看見親水廣場，孩子能開心地戲水奔跑，銀鈴般的笑聲飄盪在園區中，不自覺就感染到天真的快樂。

兒童牧場每天兩個時段開放小朋友餵食動物。 （攝影／陳竣庭）
兒童牧場每天兩個時段開放小朋友餵食動物。 （攝影／陳竣庭）
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　　別急，親水廣場沒有時間限制，倒是每天只開放兩個時段的兒童牧場餵食秀，要掌握好時間趕緊去！爸爸媽媽可以帶著孩子向管理員領取牧草，走進兒童牧場，放眼望去都是可愛的羊咩咩，不僅近距離餵食，還能與羊兒互動。

壽山動物園可愛的動物們。 （攝影／陳竣庭）
壽山動物園可愛的動物們。 （攝影／陳竣庭）
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　　依山規劃的園區，放眼望去盡是青山綠樹，與孩子牽手漫步，當電視或書本上的動物出現眼前時，不只孩子驚喜，爸媽也開心；若是走累了，還能搭乘遊園小火車，大約10分鐘就有一班，小火車順著遊園路線前進，兩旁高大的綠樹遮蔽了酷熱陽光，舒服地享受涼風吹拂，一路還能看到大象、黑熊、河馬、狐獴等，愜意悠閒，難怪深受孩子們喜愛。

溜滑梯、賞飛機、攀岩玩沙坑

　　近期剛開放的小港森林公園，前身為軍方的舊營區，經改建後開放給一般民眾使用，除了湖景與大片綠地外，還規劃了兒童遊戲區跟兩層樓高的環景平台，加上緊鄰高雄國際機場，常常一抬頭就能近距離直擊飛機起飛。

（左）攀岩場激起孩子們挑戰體驗的精神。（右）盪鞦韆像飛機起飛，瞬間高飛遨遊空中。...
（左）攀岩場激起孩子們挑戰體驗的精神。（右）盪鞦韆像飛機起飛，瞬間高飛遨遊空中。 （攝影／陳竣庭）
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　　讓孩子歡呼大叫的不只親眼看到巨大飛機，還有超大的沙坑兒童遊戲場，直接把小山攀岩場、水管溜滑梯、磨石子溜滑梯跟搖搖馬架在白色沙坑中，小孩子遠遠一看就直接拋下爸媽，直奔沙坑懷抱，一下堆沙、一下溜滑梯、一下去攀岩，玩得不亦樂乎，爸媽只需要在旁邊陪伴，安全又有趣。另外，不用擔心孩子身上會沾著一堆沙回家，小港森林公園貼心之處，就在沙坑旁設置了水龍頭，讓爸媽回家前可以幫孩子拍拍沙、清洗手腳。

小港森林公園綠地的兒童遊戲場。 （攝影／陳竣庭）
小港森林公園綠地的兒童遊戲場。 （攝影／陳竣庭）
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　　場域超大的公園裡，騎著腳踏車的人、打籃球、溜直排輪的人，伴隨著童言童語，偶有飛機劃過天際，這個免費好玩的親子景點，很超值！ 

* 壽山動物園

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

電話：（07）5215187

開園時間：09 : 00~17 : 00（每週一為園休日）  

入園票價：全票40元、半票20元，持一卡通打85折優惠，未滿6歲兒童、65歲以上長者入園免費。

* 小港森林公園

地址：高雄市小港區高松路與營口路交叉口

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.06】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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