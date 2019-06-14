好氣質 幸福美術館一日生活圈

【文／YFUNG、攝影／陳竣庭】

準備暑假計畫了嗎？各位爸爸媽媽如果想要帶孩子放電一夏，又要顧慮酷暑防曬，其實可以選擇到博物館，玩中學、學中玩，高雄兒童美術館現展出各種裝置小建築，可以激發孩子的想像力；紅頂穀創穀物文創樂園讓孩子們DIY，親子遊走氣質路線，一樣可以玩到並軌！

濃密的城市森林迷宮。 （攝影／陳竣庭） 分享 facebook 腳印迷宮起步走

進入內惟埤濕地生態公園，青翠綠地、鳥語、蝶舞、蛙鳴交織出一幅寫生的自然景觀，這裡也是過境候鳥的棲息地，水鴨、伯勞鳥、白頭翁、綠繡眼全是嬌客。兒童美術館附屬高雄市立美術館，位於內惟埤文化園區西側，是全台首座專為兒童所設置的美術館，全台特色迷宮之一的腳印迷宮就在兒童美術館前方，相對於寧靜的美術館園區，尚未走近兒童美術館，不遠處就可聽到孩童們活潑玩樂的歡聲笑語。

兒童美術館大門口的沙坑是孩子們的玩樂天堂。 （攝影／陳竣庭） 分享 facebook 用灌木叢搭建而起的腳印迷宮，濃密的城市森林宛如生動的繪本故事，連大朋友們都享受著此時此刻的童心未泯，大門口的沙坑有大樹遮陽，讓孩子們玩得超盡興，來到兒童美術館入口處，也有彩色磁磚拼貼的可愛變色龍公共藝術出沒中。

歡迎進入兒童美術館我的小屋

「如果我是建築師」的黑板牆上，小朋友拿著粉筆天馬行空塗鴉了起來。一群孩子們已經迫不及待要進入「Hello！你好！我的小屋」，各式各樣的建築屋像是一座充滿想像力的樂高樂園，高腳屋、帳篷屋、水管屋、金字塔、比薩斜塔玩起了躲迷藏，可以試試積木、水管DIY疊疊看，利用磁鐵牆自行布置小窩狂想曲，還有多媒體互動遊戲、繪本小基地、星期三胖叔叔說故事時間，窩在小屋一整天也樂此不疲。

（左）又到了小朋友們最期待的星期三胖叔叔說故事時間。（右）如果我是建築師，看看孩子們畫了什麼。 （攝影／陳竣庭） 分享 facebook 來到二樓展覽區，藝術在這裡，在畫框裡舒展，從材料到一幅畫、從材料到雕塑，甚至結合AR科技，讓孩子們看到畫框裡到底隱藏著什麼神秘畫作。若對美術館員日常的藝術生活感興趣，那麼這裡還有個迷你典藏庫房，提供給孩子們體驗操作的樂趣，想想掛畫為什麼需要戴手套？工作桌為什麼需要筆刷？來吧！試試看就知道了！

（左）馬玉山故事館。（右）穀樂坊DIY專屬自己的穀物隨身包。 （攝影／陳竣庭） 分享 facebook 豆豆磨來磨去DIY體驗超有趣

有得玩，有得學，如果還能夠有得吃，那就真得太棒了！紅頂穀創穀物文創樂園甫獲頒經濟部國際亮點觀光工廠，以生產參觀結合文創、展覽與藝術場域，館內規劃了穀工坊、穀倉藝文、金磚製造所、馬玉山故事館、穀倉咖啡等文創空間。

我的穀倉樂園充滿各式闖關任務。 （攝影／陳竣庭） 分享 facebook 由十位插畫、裝置藝術家設計出「我的穀倉樂園」，展開穀倉冒險藝術遊戲，完成闖關任務。通過星光隧道參觀馬玉山故事館，高雄在地插畫家croter的穀飲之旅帶來充滿童趣的對「畫」，沿著玻璃空橋可觀賞自動化穀粉隨身包裝機器及生產線。

「豆豆磨來磨去！」穀創超級工廠DIY是孩子們最期待的活動了，把穀豆倒在迷你石磨轉呀轉的，每個小朋友都化身為自己的生活營養師，自製的隨身穀飲包喝起來特別有成就感呢！

* 高雄兒童美術館

高雄市鼓山區馬卡道路330號

07-555-0331

09：00～12：00、13：30～16：30

週六日09：30～17：30，週一休館

* 紅頂穀創穀物文創樂園

高雄市左營區民族一路709號

07-346-0333

10：00～17：00，週一休館