好清涼 Let’s Go 夏天就要玩沙踏浪

【文／YFUNG、攝影／陳竣庭、MOOK】

陽光、沙灘、大海，這麼熱的夏天就該到海邊戲水，呷冰消暑，一起手牽手，數著浪花一朵朵。西子灣海水浴場的彎月沙灘風光明媚又乾淨，還有西灣夕照美景相伴，孩子們變得超陽光！

玩水是遊客夏天來高雄的主要活動之一。 （攝影／陳竣庭） 分享 facebook 炎炎夏日逐浪踏沙最清涼！以夕照美景著稱的西子灣，每到夏日就成了度假勝地。西子灣的彎月沙灘是全台第一座以人工岬灣配合養灘之永續海岸示範區，從西子灣沙灘會館海岸線延伸到南岬頭沙灘，平整的沙灘是孩子最喜愛的沙堡基地，大人們享受著日光浴，衝浪玩家、風帆高手也在海上大顯身手。

光著腳ㄚ踏浪花

「海峽浩蕩是前景，壽山巍峨是後台，日月與眾星是大壁畫，更有長堤舉起了燈塔，把七海的巨舶都迎來」，在詩人余光中筆下《西子灣在等你》描繪出動人的詩情畫意。西子灣海水浴場位於中山大學內，在壽山西南端山麓下，北瀕萬壽山，南臨旗津半島，是一處傍海沙灘構成的海水浴場，擁有得天獨厚的天然環境，沙灘、椰林、船影，加上橘紅夕陽，美不勝收。

在豔陽下呈現出一片金色沙灘的西子灣海水浴場，砂質細緻柔軟，並維持淨灘的優質環境，非常適合親子同樂，沙灘上沒有凌亂的遊憩設施，孩子們可以盡興奔跑、玩沙，爸爸媽媽們坐在南岬頭觀景台上放空，也能夠難得放鬆愜意。

西灣夕照。 （攝影／陳竣庭） 分享 facebook 古蹟巡禮送夕陽

從哨船頭往西子灣上山的蓮海路上，短短約兩公里的路程卻留下了許多打狗歷史景點，哨船頭的「雄鎮北門」與旗後砲台的「威震天南」遙遙對望，打狗英國領事館百年建築歷時三年修復，昔日登山古道引領著來時路，在這裡眺看西子灣夕照、高雄港美景，頗有登高望遠的心懷。

透過生動的蠟像，彷彿重返當年的歷史現場。 (攝影/MOOK) 分享 facebook 重返1879解開打狗英國領事館身世之謎，沿著領事館古道蜿蜒而下，彷彿步入一場探尋時光旅程。打狗英國領事館於1879年建成，領事館山上官邸是台灣第一棟洋樓，紅磚建築的迴廊與拱圈特色，是殖民地外廊式建築風格典型之作。

另外，打狗英國領事館的蠟像群把歷史故事演繹得更精彩，英國領事邭和公務之餘的生物踏查、英籍傳教士馬雅各行醫傳教、英國領事吉必勳與清朝官員曾憲德的交涉、領事夫人出門以及哨船頭街景，一張張黑白老照片利用惟妙惟肖的蠟像勾勒回憶，那些人物與空間全都立體鮮明了起來，走進每一幕臨摹的歷史場景裡，生動真實恍如昨日。

呷冰消暑芒果咬一口

加上冰淇淋得芒果牛奶綿綿冰。 （攝影／陳竣庭） 分享 facebook 回程的路上，來找找大隱於市的哈瑪星小吃美食，哈瑪星代天宮廟口小吃老店先裹腹，鼓山渡船頭周邊冰店林立，這時候最適合來一碗大碗公的剉冰，融化酷熱的暑氣。2倍大碗公吃得不滿足，10倍大碗公總能堵上嘴了吧！鮮澄澄的夏令當季芒果冰閃亮出場，沒人能抵擋這一口口的誘惑，芒果綿綿冰鋪上新鮮芒果，再加上一球芒果冰淇淋，微小而確定的幸福就在這夏日的海邊。

* 西子灣海水浴場(夏季開放，如遇海象不佳以現場公告為主)

地址：高雄市鼓山區蓮海路51號（中山大學校園內）

電話：（07）525-0005

時間：10：00～17：00(18：00停止售票，截止入場)

票價：全票100元（含保險、盥洗，可抵消費）；南岬頭觀景台公共沙灘，免費。

* 打狗英國領事館文化園區

地址：高雄市鼓山區蓮海路20號

電話：（07）525-0100（山上官邸）、531-4170（山下辦公室）

時間：09：00～19：00，週六日09：00～21：00（每個月第三週週一休館，七八月暑假期間不休館）

門票：全票99元

* 大碗公冰品（西子灣店）

地址：高雄市鼓山區濱海一路107號

電話：（07）533-3228

時間：10：00～24：00