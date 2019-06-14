甄愛高雄群星會七月登場

韓市長與三位亞洲影展影后—甄珍、胡錦、周丹薇及亞洲影展影帝江彬同框合影。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 高雄市政府舉辦「甄愛高雄群星會」，即將於七月十二日璀璨登場。記者會上還有三位亞洲影展影后—甄珍、胡錦、周丹薇、與亞洲影展影帝江彬共聚一堂，星光熠熠，影后影帝同框的畫面經典難得。

跨世代群星共襄盛舉

左起林意箴、李聖傑、郭雪芙共襄盛舉。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 獲第五十屆金馬獎終生成就殊榮的亞洲影后甄珍，與江彬、胡錦、周丹薇、李聖傑、郭雪芙、林意箴等跨世代群星，一同為「甄愛高雄群星會」熱情響應共襄盛舉。

韓國瑜市長表示，電影是一個時代的共同記憶，更是國家重要的文化資產，透過經典電影修復及數位化，不但讓文化價值跨世代傳承，也以此豐富藝文生活的涵養及底蘊。

心有千千結的數位修復版 在高雄全球首映

藉由群星會活動，市府有機會和甄珍女士與國家電影中心、中影公司、李行工作室、香港第一影業、中國電影資料館等兩岸三地的電影單位合作，共同協力影片版權洽談及修復工作。

這次影展開幕片「心有千千結」數位修復版更是在高雄全球首映，在影壇上意義非凡。七月十二日開幕片放映當天，該部片的導演李行、女主角甄珍、男主角秦祥林，都將到高雄市立圖書館總館放映現場與影迷致意。

甄珍高雄影展 把握機會搶票

記者會宣布甄愛高雄群星會「Action」！ （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 「甄愛高雄群星會」系列活動，包括：開幕記者會及群星對談、「重溫風華年代：Chen Chen甄珍高雄影展」、群星踩點賞玩高雄等，並仿效美國、香港打造屬於高雄的星光大道。

重溫風華年代：Chen Chen甄珍高雄影展將於七月十二日登場。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 由高雄市政府策劃「重溫風華年代：Chen Chen甄珍高雄影展」，選錄六、七〇年代的經典電影，包括《新娘與我》、《喜怒哀樂》、《群星會》、《母與女》、《落鷹峽》、《緹縈》、《白屋之戀》、《珮詩》、《天使之吻》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》、《海鷗飛處》、《真真的愛》，共十四部電影全數位版，將於七月十二日至二十八日，在高雄in89駁二電影院放映。甄珍高雄影展即日起開始售票，歡迎大家一起進電影院，把握機會搶票。