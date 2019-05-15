親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

不平和的天安門：生而為人的選擇

中華郵政案 賀陳旦：胡扯一個名義，骨子裡是護航廠商

People Barber Shop 是潮店 更是專業理髮廳

2019-05-15 15:06Takao樂高雄

【文／崔憶雲、攝影／李曉萍】

2015年才創立的男士髮廊，位於廈門街上舊大樓的店面，推開厚重的木門，迎面嗅到淡淡的古龍水香氣，展開一段理髮修容的神奇之旅。

　　在高雄已累積不少粉絲的「人理髮廳」其實才正式開業三年，老闆Rex是從台北返鄉的高雄人，從事理髮工作超過十年，秉持對工作的熱情回到家鄉創業，是很尋常的劇本，然而這間理容院的裝潢和特色卻不太尋常，就像客戶踏入理髮廳的第一印象，通常不由自主地好奇，這裡真的只是一間理髮廳嗎？

認真工作享受創作樂趣的Rex。 （攝影／李曉萍）
認真工作享受創作樂趣的Rex。 （攝影／李曉萍）
分享
　　融合了重機、菸草、刺青、搖滾、爵士和洋酒等，各類次文化氣息，再加上木質調的裝潢與皮椅，滿牆的海報和模型擺飾，像極了一間小型的男士理髮精品博物館，展示櫃裡擺放來自世界各地的古龍水和髮油產品，為男士們的頂上增色不少。

梳油頭是時髦的象徵 精心雕琢頂上藝術

理髮過程要留意每一處細節，雕出完美頭型。 （攝影／李曉萍）
理髮過程要留意每一處細節，雕出完美頭型。 （攝影／李曉萍）
分享
　　近幾年盛行英倫紳士油頭風潮，強調男人的高貴氣質，對於亞洲人原本較方正的臉型並不適合，但是透過專業理髮師的巧手，依照每個人的臉型調整髮際線的位置，調整頭髮的長度和厚度，也能理出¬金牌特務或是貝克漢一般的帥氣造型。Rex對於來到店裡的客戶，都盡力找出適合他們的最佳角度，經過溝通後便開始修剪的動作，剃刀、電推剪、剪刀、梳子、髮油，俐落地在頭上梳理，看似簡單的一顆油頭，因為鬢角兩旁的層次和剃髮的高度不同，呈現不同的成果，理髮師的技術不容小覷。

　　理髮就如同藝術創作，為顧客創造專屬的髮型，是一種成就感。尤其是完成理髮梳整後，顧客展現出來的帥氣和自信，設計師會得到巨大的滿足。在Rex的執業生涯中，不斷精進理髮技術，同時重視市場流行趨勢並且隨時掌握時尚訊息，才能滿足消費者的各種需求。

男士專業理髮精品潮店 身心休憩完美體驗

　　傳統男士髮廊包括修容和理髮，來到「人理髮廳」，除了琳瑯滿目的擺設，最重要的是整體氛圍，帶給客人完全的放鬆和享受，預約制讓每位客人都不受干擾，一樓洗頭理髮梳整，二樓則是修容專用，提供刮鬍修臉敷面等服務。

　　整間店充滿濃厚的英倫風情，牆上掛著來自荷蘭相當知名的Schorem 理髮專門店的海報，兩位靈魂人物Rob與Leen還在上面簽名，無疑是這個行業的翹楚，Rex也十分尊敬這兩位大師，在他們全球巡迴開課的時候也曾去朝聖呢。油頭風氣成為一股潮流，其實也為男士們在頭髮上增添不少樂趣，關鍵在於男性們習慣每天洗頭，所以容易吹整又有型的油頭，就成為現代男性展現魅力最常見的髮型。

　　在店內眾多擺設中，屬於專業護髮用品的展示櫃內，有來自世界各地知名的髮油和古龍水，像極了女人專屬的香水收藏，而古龍水含有殺菌功能可以直接當作理容水或是刮鬍水，也可以當作淡香水，顧客挑選自己喜歡的味道，例如青草、花香、酒香、樹木等，髮油也擺脫濃厚的蠟油味道，取而代之的是天然的植物香氣，討好你的嗅覺；耳邊響起爵士輕搖滾音樂，一趟理容之旅，帶給男人們身心靈的完整體驗。

People Barber Shop

地址：高雄市苓雅區廈門街51號

電話：（07）223-0669（採預約制）

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.05】

分享

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

相關新聞

盛夏限定紅肉李甜一波

2019-05-15 15:06

影壇巨星甄珍 拋磚引玉獻愛心

2019-05-15 13:11

光影高雄 愛的視角

2019-05-15 13:11

宛如走進魔法世界的奇幻空間 椅子樂譜

2019-05-15 13:11

高雄春天藝術節看好戲

2019-05-15 10:31

志成為紅遍世界的生啤酒 打狗啤酒

2019-05-15 10:31

這一味 急不得 甘醇沒有捷徑 協美手工醬油

2019-05-15 10:31

四季的豐餘 客家媽媽的生活智慧

2019-05-15 10:31

全台唯一！VR體感劇院

2019-05-15 10:31
看更多

熱門文章

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:06

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 10:01

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

藍牙耳機小革命大商機

2019-05-09 13:20

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

按讚追蹤的副作用

2019-05-13 08:53

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46

韓國瑜首度鬆口：黨徵召我就選 選上就在高雄上班

2019-05-14 15:46

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 15:24

為了生活的美好而努力 宋慧喬期待與優秀華語導演合作

2019-05-15 14:20

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:39

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:11

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:26

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

2019-05-15 13:16

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-10 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top