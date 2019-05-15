People Barber Shop 是潮店 更是專業理髮廳

【文／崔憶雲、攝影／李曉萍】

2015年才創立的男士髮廊，位於廈門街上舊大樓的店面，推開厚重的木門，迎面嗅到淡淡的古龍水香氣，展開一段理髮修容的神奇之旅。

在高雄已累積不少粉絲的「人理髮廳」其實才正式開業三年，老闆Rex是從台北返鄉的高雄人，從事理髮工作超過十年，秉持對工作的熱情回到家鄉創業，是很尋常的劇本，然而這間理容院的裝潢和特色卻不太尋常，就像客戶踏入理髮廳的第一印象，通常不由自主地好奇，這裡真的只是一間理髮廳嗎？

認真工作享受創作樂趣的Rex。 （攝影／李曉萍） 分享 facebook 融合了重機、菸草、刺青、搖滾、爵士和洋酒等，各類次文化氣息，再加上木質調的裝潢與皮椅，滿牆的海報和模型擺飾，像極了一間小型的男士理髮精品博物館，展示櫃裡擺放來自世界各地的古龍水和髮油產品，為男士們的頂上增色不少。

梳油頭是時髦的象徵 精心雕琢頂上藝術

理髮過程要留意每一處細節，雕出完美頭型。 （攝影／李曉萍） 分享 facebook 近幾年盛行英倫紳士油頭風潮，強調男人的高貴氣質，對於亞洲人原本較方正的臉型並不適合，但是透過專業理髮師的巧手，依照每個人的臉型調整髮際線的位置，調整頭髮的長度和厚度，也能理出¬金牌特務或是貝克漢一般的帥氣造型。Rex對於來到店裡的客戶，都盡力找出適合他們的最佳角度，經過溝通後便開始修剪的動作，剃刀、電推剪、剪刀、梳子、髮油，俐落地在頭上梳理，看似簡單的一顆油頭，因為鬢角兩旁的層次和剃髮的高度不同，呈現不同的成果，理髮師的技術不容小覷。

理髮就如同藝術創作，為顧客創造專屬的髮型，是一種成就感。尤其是完成理髮梳整後，顧客展現出來的帥氣和自信，設計師會得到巨大的滿足。在Rex的執業生涯中，不斷精進理髮技術，同時重視市場流行趨勢並且隨時掌握時尚訊息，才能滿足消費者的各種需求。

男士專業理髮精品潮店 身心休憩完美體驗

傳統男士髮廊包括修容和理髮，來到「人理髮廳」，除了琳瑯滿目的擺設，最重要的是整體氛圍，帶給客人完全的放鬆和享受，預約制讓每位客人都不受干擾，一樓洗頭理髮梳整，二樓則是修容專用，提供刮鬍修臉敷面等服務。

整間店充滿濃厚的英倫風情，牆上掛著來自荷蘭相當知名的Schorem 理髮專門店的海報，兩位靈魂人物Rob與Leen還在上面簽名，無疑是這個行業的翹楚，Rex也十分尊敬這兩位大師，在他們全球巡迴開課的時候也曾去朝聖呢。油頭風氣成為一股潮流，其實也為男士們在頭髮上增添不少樂趣，關鍵在於男性們習慣每天洗頭，所以容易吹整又有型的油頭，就成為現代男性展現魅力最常見的髮型。

在店內眾多擺設中，屬於專業護髮用品的展示櫃內，有來自世界各地知名的髮油和古龍水，像極了女人專屬的香水收藏，而古龍水含有殺菌功能可以直接當作理容水或是刮鬍水，也可以當作淡香水，顧客挑選自己喜歡的味道，例如青草、花香、酒香、樹木等，髮油也擺脫濃厚的蠟油味道，取而代之的是天然的植物香氣，討好你的嗅覺；耳邊響起爵士輕搖滾音樂，一趟理容之旅，帶給男人們身心靈的完整體驗。

People Barber Shop

地址：高雄市苓雅區廈門街51號

電話：（07）223-0669（採預約制）