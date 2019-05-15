光影高雄 愛的視角

【文／Winnie、照片提供／高雄市政府新聞局、Mook】

就是那道光！是西灣夕照的餘暉，是85大樓玻璃帷幕下的折射，還是老屋窗間的白月光，乘著光影去旅行吧！帶上你的相機，跋山涉水，穿街走巷，透過鏡頭捕捉高雄的美，高雄市政府新聞局主辦「光影高雄」攝影比賽徵件正如火如荼進行中，拍照、按讚還有機會拿獎金！

「光影高雄」攝影比賽，期待透過攝影愛好者的視角，發現高雄的美。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 是西子灣的夕陽、愛河的波光水色令你流連忘返嗎？是85大樓帶領你仰視天際線？又或者駁二的藝術開啟了好奇心？還是市場裡的日常、街邊小吃的人情味，讓你對高雄念念不忘？想看看你鏡頭底下的高雄視角是什麼？無論是男友視角、女友視角，在愛人眼裡都是最美的樣子。

85大樓是高雄知名地標。 （照片提供/Mook） 分享 facebook 拍照按讚來抽獎

在這個人手一機的年代，除了相機，使用手機、平板拍照更是便捷，人人都可以是攝影師，由高雄市政府新聞局主辦「光影高雄」攝影比賽，期待透過攝影愛好者的視角，發現高雄的美，無論綺麗的風景、小人物的故事，海闊天空是美，街頭巷尾也是美；熱情是美，沉靜也是美。來高雄邊玩邊吃邊拍，追隨你的鏡頭去感受高雄的愛與歡樂。

愛河的波光水色令人流連忘返。 （照片提供/Mook） 分享 facebook 「光影高雄」攝影比賽除了評審獎，還有「網路投票人氣獎」及「網路投票參與獎」，只要上高雄市政府新聞局官方FB《樂高雄》，對喜歡的作品按讚，就有機會抽獎金。「光影高雄」攝影比賽即日起收件至5月12日止，活動詳情請至高雄市政府新聞局官方FB《樂高雄》https://www.facebook.com/bravo.Kaohsiung/查詢。