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不平和的天安門：生而為人的選擇

影壇巨星甄珍 拋磚引玉獻愛心

2019-05-15 13:11Takao樂高雄

【文／陳婷芳、攝影／林韋言】

許久未在螢光幕前露面的甄珍再次現身，這位昔日的亞洲影后不為復出而來，而是來擔任高雄公益大使，並由高雄市長韓國瑜代表市府接受甄珍捐贈100萬元，以此拋磚引玉盼更多人響應。

左）甄珍與無障礙之家早期療育學員互動。（右）高雄市長韓國瑜代表市府接受公益大使甄...
左）甄珍與無障礙之家早期療育學員互動。（右）高雄市長韓國瑜代表市府接受公益大使甄珍捐贈100萬元。 （攝影／林韋言）
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公益大使愛與陪伴

高雄市公益大使甄珍。 （攝影／林韋言）
高雄市公益大使甄珍。 （攝影／林韋言）
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　　從影以來累積近百部的電影作品，曾得過兩屆亞洲影展影后，並獲得第50屆金馬獎終身成就獎，紅遍了台港日韓東南亞等地的台灣文藝片第一代玉女超級偶像，甄珍即便已息影50多年，依然是廣大影迷們心目中最資深的玉女巨星。

　　不戀棧鎂光燈，甄珍全心全意回歸家庭生活，平時低調行善，關懷弱勢，為善不欲人知，「從媒體報導看到韓市長對於弱勢團體的照顧與關心，深受感動」，甄珍特別關懷貧困弱勢的孩子，想著自己還能為他們做些什麼呢？於是起心動念，無償擔任高雄的公益大使，以實際行動關懷弱勢孩子，她感謝市府特別設置「甄珍愛心專款」，並將所捐的款項指定用來幫助貧困失依弱勢的孩子。

　　甄珍趁此行親自走訪前鎮區的無障礙之家，和早期療育學員們一起互動，舞蹈、拋球熱身動一動，抱起天真可愛的孩子們，給予最溫暖的愛與陪伴，適逢母親節即將到來，無障礙之家的孩子們貼心準備了康乃馨送給甄珍媽咪，甄珍也特地親手寫給孩子們的卡片，「祝可愛的寶貝們：身體健康、平平安安、前途無量」，「有愛就有力量！有愛就有希望！大家一起加油！」，隻字片語盡訴最真切的祝福。

（左）甄珍與高雄市長夫人李佳芬和孩子們同樂。（右）甄珍親筆賀卡獻上祝福。 （攝影...
（左）甄珍與高雄市長夫人李佳芬和孩子們同樂。（右）甄珍親筆賀卡獻上祝福。 （攝影／林韋言）
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高雄拍片想當年

　　「想不到距離上次造訪高雄，已經是相隔半個世紀的事了」，甄珍帶著笑意想起昔日拍片的點點滴滴。當年主演白景瑞導演執導的《新娘與我》，就是在高雄取景拍攝，甄珍20多歲時曾到高雄港拍攝《群星會》，並在田寮月世界拍攝《落鷹峽》，以及在鳳山陸軍官校拍攝《黃埔軍魂》，相較50多年前的印象，甄珍頻頻讚嘆高雄真得進步太多了。

　　暢談自己的從影生涯時，甄珍完全沒有絲毫明星架子，要求合影都是來者不拒，甚至自爆「我以前拍完戲都不看自己作品的，就是貨物出門概不認帳」，引來影迷們一陣笑聲。即將於六月底推出《真情真意》個人自傳，新書也將記錄甄珍小時候家庭、16歲踏入影壇以及息影後的生活。

甄珍和市長夫人李佳芬一起推動公益，讓高雄成為溫暖的城市。 （攝影／林韋言）
甄珍和市長夫人李佳芬一起推動公益，讓高雄成為溫暖的城市。 （攝影／林韋言）
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　　這次來到高雄，不僅終於觀賞到高雄馳名的夕照美景，駁二藝術特區的公仔帶來生動的城市活力，也順道品嚐了婆婆芒果冰、大啖海鮮，甄珍笑說「以前年輕時常出外景，反而沒有那麼愛出遠門、出國旅行」，不過聊起美食彷彿打開話匣子，她感受到高雄人純樸有愛心，以後一定會常來高雄，她這次也以捐款行動，呼籲大家一起推動公益，讓高雄成為一個溫暖的城市。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.05】

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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