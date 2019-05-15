全台唯一！VR體感劇院

【文／Winnie、照片提供／高雄市電影館】

360全景呈現的影廳，而且還可以和很多人一起觀影，超乎想像實境體驗的 VR體感劇院，快到駁二藝術特區先睹為快！VR體感劇院2018年底在高雄電影節開始營運，不僅是全台第一間放映VR電影的劇院，也是全台唯一播放立體8K技術規格的VR劇院。

360影廳身歷其境超科幻

VR體感劇院座落駁二藝術特區大義倉庫群，在充滿歷史建築空間營造猶如太空艙的科技感，打破一般傳統影廳黑盒子的全暗設定，利用光線創造櫥窗效應，再加上融合蒸氣龐克元素，意在向80年代科幻題材致敬，有些電影闡述未來世界可以在劇院裡呈現，讓人體會身歷其境的未來感。

戴上你的裝備，進入VR的世界。 （照片提供／高雄市電影館） 分享 facebook 依據VR作品放映方式不同，觀影區分為「360影廳」和「互動展演區」兩種放映空間，360影廳除了高雄自製VR電影〈全能元神宮改造王〉叫好又叫座，並獨家選映來自法國的360電影〈有個故事叫「電影」〉、〈異境入夢〉，互動展演區則是獨家上映2018威尼斯影展，獲得最佳VR體驗獎的敘事大作〈鼠麻吉〉，有別於一般電玩式遊戲設計，互動電影主要是藝術類型的跨界形式，有的需要舞蹈，有的挑戰闖關遊戲，作品和觀眾有了對話，在互動上創新意也更加好玩。

5G時代搶得先機

隨著5G時代來臨，因為VR影像傳輸需要具備大頻寬運算內容，未來台灣推廣5G時代，更有機會讓VR技術傳播得更廣、更便利，且讓VR更加普及於大眾。

高雄市電影館從2016年起陸續輔導創作並提高自製產量，更有亞洲唯一常態性的VR劇院，VR可以連結出IP科技、藝術、電影創作、視覺跨領域產業鏈，高雄市電影館館長楊孟穎表示，台灣VR產業發展具有科技產業優勢，台灣導演在VR的創作能量也逐漸被國際看見，如何協助創作者在科技與藝術跨域整合，是一個重要的命題，在全球VR內容跟技術發展都還在起步階段，期待未來這幾年，台灣的創作者善用台灣科技資源，打開台灣的能見度。

VR體感劇院

地址：高雄市鹽埕區大義街 駁二大義區C9倉庫

電話：（07）521-7908

時間：14：00～20：00、週六日10：00～20：00，週二休館