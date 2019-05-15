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不平和的天安門：生而為人的選擇

中華郵政案 賀陳旦：胡扯一個名義，骨子裡是護航廠商

志成為紅遍世界的生啤酒 打狗啤酒

2019-05-15 10:31Takao樂高雄

【文／蘇宇翎、攝影／陳竣庭】 

撬開啤酒瓶蓋「啵」一聲，白花花泡沫搭上亮澄色液體，一飲而盡的爽快，喝下數千年啤酒釀造史。

　　「打狗啤酒」設址小港區，頂著豔陽走進釀酒廠區，觸目所及的是一個個巨大的啤酒發酵桶，在南台灣炎熱氣候和廠內機器熱能轉動的雙重包圍下，僅僅站著不到5分鐘，就汗如雨下，這是釀酒業的真實工作環境。

　　有別一般人對工業區的刻板印象，這裡沒有奇異難聞的氣味，現年28歲的老闆呂孟寰迎面走來，帶著年輕有朝氣的神情，其實他在相關業界已有6、7年資歷。我們直接大膽問起：「打狗啤酒跟其他啤酒有何不同？」，呂孟寰忽然走進冷藏室裡取出一袋物品，俐落打開封口處、招呼我們過去聞嗅，一股酸甜草莓香氣迎面撲鼻，與化學香精調製的草莓汁截然不同。

呂孟寰堅持釀出「打狗啤酒」的獨特風味。 （攝影／陳竣庭）
呂孟寰堅持釀出「打狗啤酒」的獨特風味。 （攝影／陳竣庭）
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　　他說：「這個是冷壓磨榨的草莓汁，我們將釀酒後的麥渣送給美濃當地小農，小農們以此當作肥料培植草莓，再將賣相較差的草莓送來磨汁，目前我們正在研發階段，預計會釀成啤酒新口味，未來我們希望以這樣好的循環利用，以環保、不浪費又最接地氣的方式，釀造出獨特的打狗啤酒。」

　　除了使用在地原物料外，釀造啤酒的主要原物料為麥芽、啤酒花、水以及酵母。呂孟寰不嫌麻煩，自己到國外去看麥芽採收，堅守品質，就連酵母也是自己培養、儲存，低溫冷藏庫中就有20多種。這些酵母都有各自的風味個性，他表示，唯有培養自家酵母，才能釀造出獨特的風味，若是跟人家的酒一樣，不如不做。

接地氣走國際  用創意貼近年輕人，背後下苦工

　　取名「打狗啤酒」，可以看出呂孟寰對高雄的情有獨鍾。他出生台北，也曾在日本工作，最後卻選擇留在高雄，正因他愛極了這個天氣好、可以看海、人情味濃的海港都市，就連創業品牌也以「打狗」為名。

　　「打狗啤酒」的啤酒品項大多以顏色作為區隔，另外也有特殊酒標包裝的啤酒，整體視覺效果，年輕有活力，這也與品牌的形象相符。雖說如此，呂孟寰在推展產品時，仍遭遇不少挫折，除了贊助小型體育活動製造曝光外，各個賣場通路也積極拜訪、討論上架的可能，甚至到國外參展、演講，把台灣啤酒推廣海外；針對獨立小店家也採取柔性行銷方式，讓店主挑選喜歡的風味，由「打狗啤酒」協助釀造，透過聯名放到小店去販售，讓店家能夠說自己的故事，也能間接行銷來打響品牌。

　　在多元管道的努力宣傳下，他直言：「我要更普及讓大家知道，打狗啤酒就是在釀造生啤酒，我要走進大眾市場，未來要讓打狗啤酒紅遍世界，告訴大家：台灣高雄，我們也可以釀出好啤酒！」

什麼是生啤酒

生啤酒就是未經殺菌的發酵啤酒，有別於熟啤酒可以穩定存放數個月以上，生啤酒喝起來具清爽新鮮口感，只是賞味期短。「打狗啤酒」的產品線以生啤酒為主力，是台灣啤酒市場中少見的生啤產品。

打狗啤酒

地址：高雄市小港區平和路199號

電話：(07)812-0990

（左）呂孟寰希望能透過打狗啤酒，讓國人對生啤酒有更進一步接觸。（右）呂孟寰推薦大...
（左）呂孟寰希望能透過打狗啤酒，讓國人對生啤酒有更進一步接觸。（右）呂孟寰推薦大家，吃炸物時適合搭藍瓶。 （攝影／陳竣庭）
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喝 酒 不 開 車　　　開 車 不 喝 酒

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.05】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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