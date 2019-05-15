高雄春天藝術節看好戲

【文／Winnie、照片提供／高雄市政府文化局】

打響草地音樂節熱潮的高雄春天藝術節今年邁入了十週年，包含戲劇、音樂、舞蹈近50場演出，除了高雄市立文化中心、大東文化藝術中心、高雄市立美術館、駁二正港小劇院，「冰火‧星系之歌」高雄市交響樂團音樂會今年將首度在衛武營國家藝術文化中心登場，感受德國百年歷史管風琴帶來前所未有的聽覺饗宴。

三月打頭陣的《ET.外星人》草地音樂會。 （照片提供 ／高雄市政府文化局） 分享 facebook 好劇鬧高雄絕無冷場

2019高雄春天藝術節有歌仔戲好戲連台，明華園日字戲劇團、春美歌劇團、一心戲劇團、秀琴歌劇團粉墨登場，讓人看得拍案叫絕；「蚵仔夜行軍」、「中3路3段—台灣街邊聲響」、「安全降落」，實驗劇場重頭戲更是絕無冷場。

無論由紙上磨法師帶來「十二生肖的故事」親子音樂繪，將法國作曲家聖桑〈動物狂歡節〉生動演出，或在二胡與琵琶樂聲中，高雄市國樂團的「舊城隨想」音樂會慢慢走入往日時光裡，淘氣橫生、浪漫懷舊在心裡蕩漾不同的悸動。而由臺灣豫劇團與高雄市國樂團合作演繹「龍袍」，西班牙Per Poc偶劇團與高雄市立交響樂盛請邀請「與偶共舞」，東西方古典樂、傳統戲曲也都上了擂臺，好劇鬧高雄一定要來湊熱鬧。

每年三月到七月從春分到大暑，高雄沈浸在藝術氣息裡，趁陽光正好，趁微風不噪，來聽場音樂會、來看場表演吧！

臉書：高雄春天藝術節 (Kaohsiung Spring Arts Festival)