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挺不挺韓國瑜選總統？郭台銘粉專特別發文澄清

自然就是美 魅力十足的六龜風采

2019-04-15 14:24Takao樂高雄

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

花叢間，蝴蝶舞動翩然紛飛，六龜的彩蝶谷早已預告了這一波春訊的來臨，就連新威森林公園的桃花林木也鋪成了落葉地毯，山上的桃花陣雨樹像是被誤解的櫻花般，到了六龜，自然就是美！

六龜蝴蝶種類繁多，因而有彩蝶谷美名。 (攝影／曾信耀)
六龜蝴蝶種類繁多，因而有彩蝶谷美名。 (攝影／曾信耀)
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在六龜開車的路上，路旁經常發現蝴蝶圖案的三角形警告標誌，提醒用路人「小心蝴蝶」，這大概是來到山區才有的小確幸吧！時序進入四月天，春天帶來了各種花枝招展生氣盎然，緊跟著數不勝數的蝴蝶翩然飛舞，六龜早期有「彩蝶谷」 之稱，看來真是名不虛傳。

新寮古道百年古井飲水思源

六龜因地形狹長、水源豐沛、樹種多元，提供適合蝴蝶良好汲水與食草植物的生態棲地，由此可見當地水源孕育生物物種的重要性，當然更加攸關民生用水需求；原住民、平埔族與客家人早期為了荖濃溪爭水而械鬥時有所聞，六龜新寮就有一口自然湧出的百年古井，至今仍是客家庄聚落主要用水。

在六龜區公所農觀課長林芳珠帶路之下，來到新寮唯一一家雜貨店，一旁巷口的古井伯公提示了地標，沿著紅磚牆一路探訪新寮古道，位在登山古道入口處的百年水井，當初因湧出泉水，於是漸漸有人群居而形成村莊，以前每天大清早就會有一大群人圍在井邊打水，即使現在當地人泡茶也都用這口井的水。

乾隆年間，客家先民從新寮庄內蜿蜒繞經古井，利用當地河石（黃砂石）疊砌闢出登山步道，從古井步行而上約十分鐘，即可抵達新威森林公園，林芳珠建議走在這條兩百多年歷史的古道上，享受著自然清新的森林浴，最好的玩法就是「慢慢來」。

桃花心木林道讓人戀愛了

落葉滿地浪漫破表的桃花心木林道，讓封園多時的新威森林公園去年重啟之後，依然立刻成為六龜最有人氣的美拍勝地。新威森林公園位於新威里與新寮里交會處荖濃溪西岸台地上，昔日是全台最大的苗圃之一，曾培植200多種樹苗。

桃花心木林最美麗的時節就在四五月落葉期，充滿異國風情。 (攝影／曾信耀)
桃花心木林最美麗的時節就在四五月落葉期，充滿異國風情。 (攝影／曾信耀)
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園區有一條長達約2公里的桃花心木大道，參天老樹成蔭落了一地光影，每年冬末初春之際，桃花心木的綠葉轉為紅黃色，更比深秋情意濃，經典國片「老莫的第二個春天」就是在這裡拍攝。桃花心木林最美麗的時節就在四五月落葉期，只要風一吹來，漫天飛舞的落葉紛如雨下，再加上桃花心木種子帶有翅膀，掉下時會像螺旋槳一樣慢慢轉、慢慢飛翔，看起來格外詩情畫意。

從觀景台眺瞰荖濃溪蜿蜒河道，山明水秀好風光，可以在公園內的森思咖啡來一杯香醇的單品濃縮咖啡，徜徉在山林間的左岸氛圍情趣，多麼悠然愜意；入夜後還可以欣賞高雄最美的蝴蝶橋（新威大橋）燈光秀。

距離新威森林公園十分鐘車程的十八羅漢山自然保護區，甫於今年二月設立解說服務站，事先線上預約可探訪隧道秘境，直擊蝙蝠洞、造山運動軌跡地貌。有台灣小桂林之稱的十八羅漢山，由四十多座直立圓錐狀的山脈所組成，山形宛如火焰，也被稱作是六龜火炎山。

不老溫泉泡湯好抒壓

賞花舞蝶之後，林芳珠課長推薦可以到不老溫泉泡湯享受慢活小旅行。根據六龜地形分布，可概分為北觀光、中商業、南農業，六龜北部以寶來、不老兩大溫泉區為主要觀光重地，從台27線通過新發大橋進入不老溫泉區，有別於其他熱門觀光景點的熱鬧街市、人聲鼎沸，不老溫泉區其實是六龜最早開發的溫泉區，半世紀以來始終保持難得的純樸民風，當地溫泉會館清一色都是在地人經營，民國59年創立的不老溫泉渡假村是不老溫泉第一家，「以前全六龜只有這一家，我們當地人都來這裡洗澡，我小時候只要30元而已」林芳珠一邊回憶笑著說。

寶來賞花溫泉公園享受手湯和足湯，愜意又浪漫。 (攝影／曾信耀)
寶來賞花溫泉公園享受手湯和足湯，愜意又浪漫。 (攝影／曾信耀)
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八八風災歷劫重生的不老溫泉，起初是發現一條小溪自地層冒出熱水，且水質清澈、不含硫磺味，洗後皮膚滑膩，如返老還童般，於是當地人將這條溪稱為不老溪而得名。不老溫泉區青山環抱、景致宜人，一邊泡湯、荖濃溪山色盡收眼底，近年來更成為許多都市人熱衷戶外露營的旅遊去處。

從產地到餐桌的在地美食

好山好水孕育豐饒物產，加上閩客、平埔族、原住民多元族群融合，六龜山產佳餚真是旅途上最令人期待的慢食饗宴了。清逸軒老闆娘陳羿伶的香草餐廳在地經營20年，不僅挺過了八八風災重創後的慘澹營生，自家庭園更佈滿多種蝴蝶食草與蜜源植物，讓人彷彿來到一座蝴蝶園，餐廳主打的養生料理也都是取材自家種植的時令蔬果，豆腐香椿醬、香椿雞湯、野菜炒山豬肉，如同家常菜的溫暖樸實，全都有著媽媽手藝的好味道。

(左) 寶來小吃部招牌菜梅子雞湯，高麗菜拌炒鮮嫩的土雞肉。(中) 清逸軒香草庭園...
(左) 寶來小吃部招牌菜梅子雞湯，高麗菜拌炒鮮嫩的土雞肉。(中) 清逸軒香草庭園餐廳主打養生料理，取材自家種的時令蔬果。(右) 純天然高山愛玉原味之外，有多種好吃的配料組合。 (攝影／曾信耀)
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位於台20線南橫公路上的寶來小吃部與名產小舖，一直是山友間口耳相傳的超好味在地美食，當地手工梅子入菜成了招牌風味餐，老字號寶來小吃部的梅子雞湯、蜜汁梅子排骨、炸豆腐沾梅醬，老闆娘寶桂姐的拿手菜只要一招半式，足以讓老饕吃得服服貼貼了；然後在隔壁的36咖啡愛玉來一碗酸梅愛玉，純天然高山愛玉淋上老闆娘葉吳玉英自家熬製的黑糖水，真是盛夏最消暑的冰涼甜品。

從寶來街步行約十分鐘，循著闢山林道可前往浦來溪頭社戰道，不妨隨興所至走訪這條日治時期所留下來的砲台古道，沿途有一處寶來賞花溫泉公園新秘境，來這裡體驗手湯和足湯，四月正值花旗木櫻花盛開時節，不用出國也像是到了日本旅遊。春光明媚、夏至未至，山城花語與蝶同行，留下這一季的美麗。

帶路人 林芳珠

高雄市六龜區公所農觀課長，積極推動蝴蝶復育生態營造。六龜平埔族出身，非常愛鄉愛土。

新寮百年古井：高雄市六龜區新寮里

新威森林公園：

高雄市六龜區新威里171號、新威遊客中心(07)687-1234 

清逸軒香草庭園餐廳(採預約制) ：

高雄市六龜區新發里新開路90號、 (07)679-1699 

寶來小吃部：

高雄市六龜區寶來里中正路34號

10:30~20:00，假日10:30~21:00  (07)688-1125

36愛玉咖啡：高雄市六龜區寶來里中正路36號

09:00~21:00(不固定公休，可事先致電確認)（07）688-1149 

不老溫泉區溫泉會館資訊

六龜觀光地圖

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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