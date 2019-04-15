鎖向無敵的鹽埕職人

【文、攝影／陳婷芳】

名片和招牌上印著24小時服務，接起電話，寫下地址，將玻璃櫃門上鎖後，就騎上機車出門去工作，這是黃振義的日常。

今年已經71歲的黃振義笑著說：「講好價錢，半暝嘛出工」，就這樣日復一日、全年無休，從一個十多歲的少年走過50多個年頭了，實實在在地憑藉一技之長，搞定大大小小的生活「鎖」事。

有「開鎖達人」封號的黃振義。 (攝影／陳婷芳) 分享 facebook 開鎖界的福爾摩斯

操著一口海口腔的台語，偶爾就會來一句，「貢阿，你嘛看謀」，黃振義就和許多職人老師傅一樣，不靠花拳繡腿闖江湖，而是紮紮實實靠經驗，在他從一而終的職涯，遇到千奇百怪的事件不計其數，曾有刑警為了緝捕毒販請他開鎖，但為了避免警匪駁火，他反而靈機一動，喬裝大樓管理員送掛號信讓毒販開門，刑警當下隨即破門而入，被媒體報導為開鎖界的智多星真得是當之無愧。

上到達官貴人、下到平民百姓都會有「鎖」事，就連銀行行庫都曾經委託黃振義開鎖，令人想像宛如電影情節般的逼真寫實，或許是經手過太多委託案，黃振義突然想起說：「高雄市立歷史博物館，也有一個日治昭和時期的金庫被我開啟，之前委託很多人都不得其孔而入」。雖然科技日新月異，黃振義卻不需要新機器，他指了指自己的頭腦，加上數十載的經驗累積，印證了那句「老師傅一看就知道」的行話，即使AI人工智慧大浪來襲，老師傅本身就是無可取代的人工智慧。

打開時光歷史之鎖

玻璃櫥窗裡展示來自各國、各式的「古董款」鑰匙鎖印，也有黃振義自行開發且申請專利的鑰匙鎖設計，其中一副近30公分長的U盤金屬鎖，更曾吸引外國買家請求老闆割愛，「這是我的招牌，而且已經絕版了，當然是非賣品啊！」黃振義笑著說。

(左)黃振義自行設計、申請專利的巨無霸U盤金屬鎖。 (右) 在加工出口區興盛的年代，上百副鑰匙的任務都交給這台義大利進口的自動配鎖機。 (攝影／陳婷芳) 分享 facebook 從抽屜拿出一疊來自澳洲、德國、加拿大以及外縣市寄來的掛號信，原來黃振義的開鎖達人稱號早已聲名遠播，甚至有客人用line上傳鑰匙照片來配鎖。振義鎖印行一直都是一人老闆、員工，校長兼撞鐘，工作檯上擺了六台機具，看得出用心維護，不染灰塵、未生鐵鏽，甚至早在30多年前即已購置義大利進口的全自動機型，「早年加工區經濟起飛、勞力密集時，一次就要打500副鑰匙，就會用這台機器」，跟著黃振義的時光回顧，彷彿也打開了歷史之鎖。

在黑白花磚地板上，一張利用拆船後的船板製成的木櫃桌，留下一甲子歲月的珍貴紋理，黃振義一生精華都在這僅僅約一坪褟禢米工作空間，如此渺小卻更顯偉大，而他對於慕名而來的恭維總是謙遜不張揚。檯燈下一個安靜背對的身影，兢兢業業的工作態度，「鎖匠最重要的不是技術，而是品德」，這不是老生常談，而是一個職人莫忘初衷的堅持。

振義鎖印行

地址:高雄市鹽埕區瀨南街208號

電話:（07）5211354、（07）21644622、0929995161 分享 facebook

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】