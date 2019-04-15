安多尼歐法式餐廳 盡攬浪漫河岸

【文／崔憶雲、攝影／曾信耀】

一座城市擁有一條河，就擁有浪漫的條件。

安多尼歐餐廳擁有整面臨著河岸的窗景，和煦的情懷從窗邊蔓延。灑滿陽光的午後，綴著星光的夜幕，以美食作詩美景譜曲，為你留下動人的篇章

高雄得天獨厚的美景，就是有愛河貫穿其中，而美麗的海灣距離市區也僅十分鐘車程，水岸美景近在眼前，城市之美渾然天成。

傳說中的求婚桌，令人心動的時刻。 (攝影／曾信耀) 分享 facebook 安多尼歐小館靜靜伴隨愛河波光粼粼，如同一首優雅的詩篇輕聲低吟。自美完成學業返鄉的總經理陳介宇是理工背景出身，習慣凡事以理性邏輯思考，安多尼歐小館的經營也是如此，美食與美景成就了客戶的支持度。

滿足老饕味蕾 頂級牛排雙重奏

擁有極佳地理條件的安多尼歐餐廳，看在高雄人的眼中是間有氣質的法式小館，空間規劃寬敞，讓顧客在用餐時可以輕鬆愜意的享受美食。餐桌上的主角「牛排」，更是師傅直接到貿易商進貨倉庫，挑選最高規格Prime等級的牛肉，肉質柔軟帶著豐富油脂，將牛排的美味推到極致。來到安多尼歐用餐，不僅有浪漫風光，還可以享受頂級牛排，把「高雄人喜歡的美食做到最精緻」，以前是豪華經濟艙的概念，現在則直接升級為商務艙了！

因為高雄人值得。要讓高雄成為全台饕客都嚮往的美食天堂，首先就把頂級牛排推到極限吧！安多尼歐在今年2月份，推出市場上絕無僅有的獨家招牌頂尖雙重奏牛排，這道獨家牛排，一邊是肉質柔軟油脂豐富的頂級精選老饕牛排，捲入特製的松露醬並灑上新鮮黑松露；另一邊則是口感軟嫩、肉香清新的頂級菲力，搭配香氣濃郁、油脂厚實的鴨肝組合而成的羅西尼牛排，兩種絕妙頂尖的牛排，在餐盤上聯袂登場，各自演繹著精彩，也襯托出彼此的獨特風味，一種捨我其誰的豪邁在餐桌上揮灑，這就是高雄人的氣魄！

(左) 甜點推車是一大驚喜。(右) 限量供應的頂尖雙重奏牛排。 (攝影／曾信耀) 分享 facebook 愛河畔的小法國 陶醉在幸福盛宴

懂得品嘗高檔食材，並捨得犒賞自己的顧客愈來愈多，安多尼歐在近兩年來做了大幅度的調整，直接把牛排等級調到最高，菜單內容也做了變更。除了主菜定期更換，就連開胃小品也隨著季節每月調整，北海道大干貝、烏魚子或是伊比利火腿都在前菜的選擇上，尋找在地食材來相輔相成，像是風乾牛番茄就很到味。把美食做到極致讓客人驚喜，這就是賓至如歸的成就感。

在安多尼歐2樓用餐區，河岸窗景最受歡迎的座位常是情侶或夫妻保留席，各種紀念日訂位率極高，即使餐廳的經營方向與菜單內容價位都做了大幅度更動，但是老客人回流率依舊很高，甚至有年輕夫妻每年都來此慶祝結婚周年紀念，就是因為能感受餐廳的用心，無論餐飲或是服務都是一流，細膩而不矯情的服務感動了消費者。

陳介宇還會親手為客人寫祝福卡片，心意不僅在餐桌完美呈現，也包覆在一張張手寫的卡片裡。就像每每推出都令人驚豔不已的甜點小餐車，在主餐之後會推至桌邊提供多款造型精緻口味多變的烘焙糕點，餐車隨著季節選擇不同的鮮花裝飾，增添不少情趣，讓客人留下深刻美好的印象。

愛河是高雄浪漫代表，讓高雄人的盛宴在此展開。

安多尼歐餐廳

地址:高雄市鹽埕區河西路7-1號 電話:07-5335330

營業時間:11:45~15:00、17:45~22:00，週一公休 分享 facebook

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】