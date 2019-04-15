有你有我在一起 酸甜好滋味「鳳荔酥」

【文／蘇宇翎、照片提供／大樹區公所】

說到台灣伴手禮，很多人都會提到鳳梨酥，不過現在有進階版叫「鳳荔酥」，是近期高雄最夯的伴手禮，也是二月下旬高雄市長韓國瑜出訪星馬行程中，必帶的伴手禮之一。隨著媒體曝光後，「鳳荔酥」造成一盒難求的熱銷場面，讓負責「鳳荔酥」的大樹區農會開心不已，希望製作「鳳荔酥」的辛苦與美味可以讓更多人知道。

今年2月下旬韓國瑜市長出訪星馬，鳳荔酥是必帶的伴手禮之一。 （照片提供／高雄市政府新聞局） 分享 facebook 「鳳荔酥」全名是「鳳荔雙心酥」，內餡是採用高雄大樹區的特產──金鑽鳳梨和玉荷包荔枝製作而成，以獨特的比例將兩種水果特性拿捏得恰到好處，帶著酸氣的鳳梨與香甜的荔枝相互搭配，品嘗後能感受唇齒間的水果酸甜味，交雜著烤到香酥的餅皮香，令人一口接一口，最適合搭配茶品或咖啡共享。

當初研發出「鳳荔酥」的緣由相當特別，因為大樹農會擔心農產品產量過盛、造成惡性競爭，因此著手研發，做出與鳳梨酥差異化的商品，這樣的特別的滋味，全台灣只有大樹區獨家販售，簡直就是當地限定商品，相當具有高雄味。

(左) 鳳荔酥是高雄近期最火熱的伴手禮。(照片提供／大樹區公所) (右) 鳳荔酥內餡是採用大樹的金鑽鳳梨和玉荷包荔枝製作而成。(照片提供／大樹區農會) 分享 facebook 除了嘴裡吃著高雄味，也可以實際參與大樹區公所每年五月底舉辦的「鳳荔文化季」，透過活動推廣在地的金鑽鳳梨跟玉荷包兩種水果，不僅能買到品質優良的農產品，更能品嘗到最當季的專屬好味，將「鳳梨王國」、「荔枝王國」美名發揮淋漓盡致。今年五月走一趟大樹吧！欣賞著土地上的鳳梨黃、枝頭上的荔枝紅，聞嗅著大自然的果香，這個夏天就是要這樣吃、這樣玩！

「108年高雄鳳荔季」活動內容詳情，請洽大樹區公所網站。 分享 facebook

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】