凝望那整遍的遼闊天地 崗山之眼

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

「你是我的眼，帶我領略四季的變換……因為你是我的眼 讓我看見這世界就在我眼前」。來到崗山之眼，自然而然就會想起了這歌詞。這真是名符其實的崗山之「眼」，透過這「眼」，高雄美景盡收眼底。

漫步天空廊道可遠眺大高雄美景。 (攝影／曾信耀) 分享 facebook 今年農曆春節假期重新開放的崗山之眼，在目前高雄IG打卡熱度居高不下。崗山之眼園區座落大、小崗山之間的山隙庄，清代詩人卓夢采曾寫下《崗山樹色》，「大崗山畔小崗連，翠色蒼茫欲接天。石洞雲關閑去鳥，丹楓烏桕半殘煙。染成瑪瑙蘤疑剩，削出芙蓉水欲然。攬勝遊人臨絕頂，幾回搖曳為誰牽。」明明是視野遼闊的自然風光，山間微風卻彷彿飄來濃濃文青風。

崗山之眼以小提琴音樂創作設計的天空廊道，全長88公尺，小提琴主塔橋柱高40.5公尺，相當於10層樓高，站立在玻璃眺景平台上，宛如凌空般的極限體驗，站上去試膽看看！漫步天空廊道可俯瞰阿公店水庫、阿公店溪平原風光，晴空萬里時，亦可遠眺雞冠山、烏山頂泥火山與蒼翠壯麗的北大武山群，就連市區地標85大樓、壽山、台灣海峽也一覽無遺。

請注意！前往崗山之眼須轉乘園區接駁巴士，接駁站有阿公店水庫管理中心、大莊公園停車場、崗山之眼園區，沿途有碉堡遊憩區、音樂花園可順道一遊。

地址：高雄市岡山區山隙路（阿公店水庫管理中心周邊停車場及接駁區）

電話：(07)628-2100

時間：平日09:00~17:00、假日09:00~18:00，週一休園

費用：優惠期間門票全票60元

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】