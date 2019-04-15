Try to do your best！華裔太空人焦立中博士為夢想啟航

【文／陳婷芳、攝影／林韋言、高嘉澤】

曾任美國太空總署（NASA）的國際太空站華裔指揮官焦立中，首度應邀來台在高雄進行公開演講，面對整場座無虛席的莘莘學子們，他侃侃而談分享自己的心路歷程。

看著影片裡的太空人，飄浮在空氣中，玩起了自體旋轉，引來講台下一陣笑聲，「在太空中待過一陣子，就會飛行得非常好，」焦立中博士笑著解釋；「Try to do your best！擁有自己的夢想，為夢想而努力！」他誠懇而堅定地告訴孩子們。

韓國瑜市長歡迎焦立中博士訪問高雄。 (攝影／高嘉澤) 分享 facebook 求學遭受霸凌轉換成正能量

1969年從電視上看到美國「阿波羅11號」成功在月球上著陸，阿姆斯壯穿著太空裝站在月球上，當年8歲的焦立中開始對科學、太空船產生興趣，從此立志要當一位太空人。焦立中出生於美國威斯康辛州密爾沃基市，60年代在美國白人社區生活上學，華裔小孩經常是被霸凌的對象，當時只能自我勉勵更努力唸書，轉換成學習的動力，「把負面情緒轉換成正能量，激勵自己達到目標為止」。

從小就是學霸的焦立中，先後在加州大學柏克萊分校、聖塔芭芭拉分校學習化學工程，並取得博士學位，然後工作就業，他是直到30歲時才申請NASA。「等了七個月，後來接到（到休士頓）面試的電話，當下是我最興奮的一刻」，焦立中談起當時的心情，依然雀躍之情溢於言表。

首位太空漫步的華裔太空人

NASA有數以千計的宇航員申請者，僅有100多人通過審核階段，之後要經過面試與體檢等醫療評估，才能從百餘位候選人中脫穎而出，回想著被通知正式錄取太空人的那天，焦立中帶著燦爛笑容地說：「It’s a Good Day」。

在NASA的15年裡，焦立中一共完成4次太空飛行任務，並在太空總署任職期間，登上由16國組成的國際太空站（International Space Station）擔任指揮官，是華裔太空人任職過的最高職位，而他也是首位執行太空漫步的華裔太空人。

曾在國際太空站駐留230天，焦立中分享他最喜歡做的事，就是從外太空凝望並紀錄地球的影像，一共拍攝16000多張看地球的照片，如義大利、颶風等珍貴的畫面，而他最喜歡的照片則是在國際太空站拍攝的月亮，「就像阿波羅11號登陸月球開啟我的夢想一樣，」焦立中說。

焦立中博士會後與滿座的高中生開心大合照。 (攝影／林韋言) 分享 facebook 期許學子為夢想而努力

焦立中卸下太空人職務後，轉任NASA諮詢委員會成員，休士頓太空與科學教育協會（HASSE）首席顧問，以及特斯拉（Tesla）創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk ）旗下太空運輸公司Space X 特別顧問。 「Very emotional when the first space」，焦立中說第一次從外太空看地球的時候，他真得非常激動，會想到自己為了這個夢想努力了好久；他身為HASSE太空學校策劃人之一，也以自己為典範，透過和學子們分享夢想，「我希望孩子們為了你們的夢想而努力，要勇於嘗試」。

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】