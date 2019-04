Try to do your best!華裔太空人焦立中博士為夢想啟航

【文/陳婷芳、攝影/林韋言、高嘉澤】

曾任美國太空總署(NASA)的國際太空站華裔指揮官焦立中,首度應邀來台在高雄進行公開演講,面對整場座無虛席的莘莘學子們,他侃侃而談分享自己的心路歷程。

看著影片裡的太空人,飄浮在空氣中,玩起了自體旋轉,引來講台下一陣笑聲,「在太空中待過一陣子,就會飛行得非常好,」焦立中博士笑著解釋;「Try to do your best!擁有自己的夢想,為夢想而努力!」他誠懇而堅定地告訴孩子們。

求學遭受霸凌轉換成正能量

1969年從電視上看到美國「阿波羅11號」成功在月球上著陸,阿姆斯壯穿著太空裝站在月球上,當年8歲的焦立中開始對科學、太空船產生興趣,從此立志要當一位太空人。焦立中出生於美國威斯康辛州密爾沃基市,60年代在美國白人社區生活上學,華裔小孩經常是被霸凌的對象,當時只能自我勉勵更努力唸書,轉換成學習的動力,「把負面情緒轉換成正能量,激勵自己達到目標為止」。

從小就是學霸的焦立中,先後在加州大學柏克萊分校、聖塔芭芭拉分校學習化學工程,並取得博士學位,然後工作就業,他是直到30歲時才申請NASA。「等了七個月,後來接到(到休士頓)面試的電話,當下是我最興奮的一刻」,焦立中談起當時的心情,依然雀躍之情溢於言表。

首位太空漫步的華裔太空人

NASA有數以千計的宇航員申請者,僅有100多人通過審核階段,之後要經過面試與體檢等醫療評估,才能從百餘位候選人中脫穎而出,回想著被通知正式錄取太空人的那天,焦立中帶著燦爛笑容地說:「It’s a Good Day」。

在NASA的15年裡,焦立中一共完成4次太空飛行任務,並在太空總署任職期間,登上由16國組成的國際太空站(International Space Station)擔任指揮官,是華裔太空人任職過的最高職位,而他也是首位執行太空漫步的華裔太空人。

曾在國際太空站駐留230天,焦立中分享他最喜歡做的事,就是從外太空凝望並紀錄地球的影像,一共拍攝16000多張看地球的照片,如義大利、颶風等珍貴的畫面,而他最喜歡的照片則是在國際太空站拍攝的月亮,「就像阿波羅11號登陸月球開啟我的夢想一樣,」焦立中說。

期許學子為夢想而努力

焦立中卸下太空人職務後,轉任NASA諮詢委員會成員,休士頓太空與科學教育協會(HASSE)首席顧問,以及特斯拉(Tesla)創辦人伊隆馬斯克(Elon Musk )旗下太空運輸公司Space X 特別顧問。 「Very emotional when the first space」,焦立中說第一次從外太空看地球的時候,他真得非常激動,會想到自己為了這個夢想努力了好久;他身為HASSE太空學校策劃人之一,也以自己為典範,透過和學子們分享夢想,「我希望孩子們為了你們的夢想而努力,要勇於嘗試」。

