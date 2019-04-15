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我眼中的友善城市

2019-04-15 12:37Takao樂高雄

【文、攝影／藍白拖】

來一場親子旅行，跟孩子去冒險。 (攝影／藍白拖)
來一場親子旅行，跟孩子去冒險。 (攝影／藍白拖)
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帶自己在城市旅行時，在火車站遇到親切員工或餐廳的熱情服務生，我會給這座城市貼上友善標籤，期待下次再訪。

帶孩子在城市旅行時，我對友善的要求標準會拉至最高，我在乎是否有草地可以向前奔跑、有山可以往上爬、有海可以玩水、市區步道、大眾運輸規劃，孩子也是最有用的「友善石蕊試紙」，若小孩長時間微笑，代表這座城市願意陪伴孩子，相當友善。

近幾年帶孩子去高雄玩，最後都捨不得離開高雄，回家路上唱名玩過的地點。

孩子念念不忘的哈瑪星溜滑梯。 (攝影／藍白拖)
孩子念念不忘的哈瑪星溜滑梯。 (攝影／藍白拖)
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「爸爸，下次我還要玩那條很長的溜滑梯（哈瑪星溜滑梯）、我要坐有很多摩托車的那種船（旗津渡輪）、去有很多間房子的地方吃東西（駁二藝術特區大義倉庫）」

然而，最美的是人。

今年一月帶孩子搭便車環島，抵達高雄後立刻有朋友請吃飯（可能是怕孩子餓到），對方熟門熟路帶我去吃汕頭火鍋，我才剛準備坐好看菜單，他已快速把菜點完怕我餓到。

我們坐在圓桌邊吃邊聊，店裡瀰漫著火鍋噴發出的霧氣和亂哄哄的聲音，彷彿許多家庭相聚吃圍爐年夜飯，吃飽後接著去隔壁吃圓仔冰，飽足與滿足同時達成。

我知道有一座城市同時擁有友善環境與熱情人。

它的名字叫高雄。

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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