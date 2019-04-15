高雄限定！一年只有三次的「籃籗會」來囉！

【文／蘇宇翎、圖片提供／岡山區公所】

什麼樣的趕集活動可以一辦就超過兩百年？每次舉辦就超過兩千個攤位？走一趟岡山「籃籗（ㄎㄨㄛˋ）會」，就能找到答案。

岡山「籃籗會」不只歷史悠久，而且深具文化性，活動攤位每一年更是有增無減，去年現場有超過兩千攤的攤位，今年第一場光是來排隊抽籤的攤位就有兩千四百攤，足見「籃籗會」之盛大。

岡山的區長林文祺表示，「籃籗會」舉辦至今約兩百四十年的歷史，每年會舉辦三次，都固定在農曆3月23日、8月14日跟9月15日舉辦，這三個節日正好是：媽祖生日、中秋節前夕跟義民爺聖誕，除了岡山本區的人會來參與外，附近十幾個地區的人會一起共襄盛舉，同時還會吸引遠從雲林、嘉義、台南、屏東跟台東的人前來，場面比神明繞境還要熱鬧，簡直可說是南台灣的市集霸主。

籃籗會還能看到打鐵職人的好手藝。 (照片提供／岡山區公所) 分享 facebook

「籃籗會」出現在岡山並非偶然，因其地理位置正好在北高雄山區、海邊的交界點，早期農漁民們因三大節慶到此聚集交流，慢慢形成市集來以物易物，發展到最後成為趕集活動，主要販售農村社會所需的物品、牛隻或竹製竹籮、竹筐為主，隨著現代使用習慣不同，過渡到以百貨類跟花市類為主。目前台灣的籃籗會只剩下岡山地區還保留這樣的傳統，就文化傳承來看，頗具民俗特色。

逛籃籗會，有吃有看順便挖寶

現今「籃籗會」上販售的物品五花八門，百貨類中大部分攤位跟現今夜市類似，吃喝玩樂都很齊全，對小朋友來說相當有吸引力；若仔細一逛，還能看到販售傳統舊式產品的攤位，像是竹籠、竹籃、竹筐等竹編品生活用品在這都能找到，其他像竹編的嬰兒搖籃、小竹椅等也都有，另外也有農家用的牛犁、鋤頭等打鐵店用品、製作糕餅的糕模等，保留「籃籗會」最原始的趕集出攤精神，對於喜愛蒐藏古物的玩家來說，來逛「籃籗會」根本是在挖寶，樂趣無窮。

逛完百貨區後，不妨來逛「籃籗會」另一特色：花市區。這裡是各種植物爭奇鬥妍的園地，想買花花草草回家植栽到這邊就能找齊，帶著孩子來更能教導小朋友認識植物。林文祺表示這次「籃籗會」有請岡山社大的老師來現場指導傳統技藝，可以DIY編些小物件，亦有導覽老師可以介紹岡山特色，讓「籃籗會」不只有市集，還能將文化傳承下去。

2019第1場高雄籃籗會

日期：4/26～4/27，第一天18：00～24：00、第二天10：00～24：00

地點：岡山區河華路、巨輪路段 分享 facebook

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】