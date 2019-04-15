仁允牧場 挑戰從產地走進市場

【文／高嘉聆、攝影／曾信耀】

傳統行業在新一代的加入後，會激發出不一樣的思維視野。以養豬業起家的高雄仁允牧場，在大樹九曲堂公有市場設立「吹冷氣的豬肉舖」，就是來自第二代林岳昌的想法。

林岳昌的父親早年在鐵路局工作，閒暇之餘養豬當作副業，日子久了，越養越有心得，沒想到後來成了林家的主業。父親退休以後，林岳昌接手家中的牧場、接管養豬事業，並於2014年選擇在公有傳統市場，成立擁有密閉空調、明亮空間的豬肉舖，等於讓生產、銷售一條龍，走出了養豬業不一樣的思路。

仁允牧場在九曲堂公有市場裡的豬肉舖。 (攝影／曾信耀) 分享 facebook 從生產到銷售 單一牧場來源 全程低溫保鮮

會做這個決定，主要是林岳昌深感用心生產的肉品，實際價值並沒有反映在銷售價格上，即便已取得了產銷履歷，消費者也不見得了解背後付出的心血，因此，他決定站到第一線來，直接在傳統市場擺攤，爭取讓自家肉品得到合理利潤。

一般傳統市場的豬肉攤，環境難免血水溢流、燈光昏暗，尤其夏天，肉品很容易就變質，林岳昌決定要改變這些傳統印象，每天午夜親自運送豬隻到屠宰場，再將肉品運至冷氣開放的市場攤位上，全程秉持低溫保鮮原則，讓肉品的新鮮度維持穩定。

不過，從生產者到銷售者，角色的轉變可讓林岳昌花了一些時間磨合，「一個是養肉豬、一個是賣豬肉，雖然都跟豬有關係，但我一開始對豬肉分切根本不熟悉，一邊做一邊學，才慢慢地上手。」市場裡的婆婆媽媽是林岳昌的忠實主顧，也是老師，「她們最識貨了，買給家人吃的，只要品質夠好，價格稍高也可接受，有時她們還會告訴我肉該怎麼切才好，我從她們身上學到很多。」

採訪當天，就遇見了一位常來光顧的主婦，帶著女兒、孫子一起來挑選肉，她看了看正在熟睡的孫子說：「這家的肉品質很好，煮湯不會有很多浮沫，相當乾淨，衛生又有保證，買給孫子吃我非常安心。」不僅如此，高雄知名的購物中心的老闆也對仁允的豬肉喜愛有加，主動找上門來，邀請仁允在自家的購物中心上架肉品，林岳昌考慮了幾回，決定放手試試，「沒想到賣得還不錯！」

仁允牧場豬舍。 (攝影／曾信耀) 分享 facebook 做好細節管理 關鍵是「不要讓豬隻不開心」

究竟是什麼樣的高品質豬肉，讓林岳昌足以為之驕傲？實際來到位於大寮的仁允牧場豬舍，意外的是，這裡沒有讓人皺眉頭的味道，場區清爽乾淨，兩千多頭豬隻依照公母、月齡分區安置，每區的飼料調配不盡相同，但共通點是對環境及用水嚴格把關。

林岳昌說：「小豬怕冷，大豬怕熱，如果蚊蠅孳生也會讓牠們容易躁動、心情不好，進而影響食慾。」簡單來說，養豬的關鍵就是「不要讓豬隻不開心」，因此林岳昌格外注意豬舍的衛生、通風問題，抑制蚊蠅、細菌、病毒的生長，並引進含有礦物質的「能量水」讓豬隻飲用，當環境和飲食沒問題，豬隻就不容易生病，自然可以減少不必要的用藥，這是一環扣著一環的學問，看似簡單，實則不然。

在林岳昌的身上，可以印證「做好每個小細節，足以達到大成就」的管理理念，「只要在每個環節都加一分，全部加起來就多了好幾分！」這位養豬二代，就是靠這樣一點一滴，慢慢厚實自家的品牌價值。

仁允牧場

高雄市大樹區久堂里中興街市場巷1號 07-6528528、0935-494-823 分享 facebook

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】