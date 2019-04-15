彪琥鞋業 傳統產業的與時俱進

【文／高嘉聆、攝影／曾信耀】

彪琥鞋業第二代薛博祥。 (攝影／曾信耀) 分享 facebook 傳統產業要如何不被時代的浪潮取代，改變和創新是不二法門，這些特點在彪琥鞋業的過去與現在、上一代與下一代，都扮演了關鍵角色。

彪琥鞋業最早是由大底車線加工起家，1960、1970年代，台灣製鞋產業發達，大多為代工廠，在這條製鞋產業線中，彪琥的前身是負責將鞋面和大底進行車線組合的階段性任務，簡單來說，就是只做鞋的某個部分。然而，1980年代末期，台灣製鞋產業紛紛外移，許多人因此喪失了工作機會，彪琥鞋業的創辦人薛永昌反其道而行，乾脆成立了自己的鞋廠、有了彪琥這個名號，看似冒險，但又何嘗不是新的契機？

推出客製化製鞋 看準主題穿搭的獨特性

這是上一代的開拓精神。對於下一代來說，彪琥目前所面臨的最大挑戰，就是如何站穩品牌並維持與消費者的關係。彪琥第二代薛博祥、薛博海，一個負責行銷企劃，一個管理生產部門，兩人一內一外長期跟著父親打拚，三人聯手，不但在2009年成立了觀光工廠「彪琥台灣鞋故事館」，完整製鞋過程開放對外參觀，近幾年來，還陸續推出了各種客製化的製鞋服務，看準消費者對於穿搭需求的獨特性。

彪琥台灣鞋故事館。 (攝影／曾信耀) 分享 facebook 薛博祥拿起一雙充滿童趣塗鴉的鞋舉例，「這是我們做公益活動時，請小朋友在鞋面設計圖上塗鴉，再運用我們的技術把平面的畫作為立體，將這雙獨一無二的鞋呈現出來。」這項主題設計鞋的技術，運用廣泛，可呈現的鞋種也很多元，為彪琥帶來了不少訂單。公司行號如黑貓宅急便訂製運貨員專屬的耐走、透氣機能鞋；國中小體育校隊依照所屬特性訂製印有校徽或隊徽的運動鞋；機關社團為了大型活動訂製人人一雙、具有紀念意義的鞋款。鞋子不再只是鞋子，還有了附加的價值。

有趣的是，主題設計鞋自推出以來，沒想到特別受到宗教團體的歡迎。過去廟會活動中，跟著神明遶境、扛轎的工作人員所穿的龍鳳鞋多半漂亮但不耐走，因此彪琥發揮自家優勢，將傳統的龍鳳鞋與現代的運動鞋結合，打造出好走又不失風範的「龍鳳運動鞋」，外觀與傳統龍鳳鞋無異，但裡頭卻是運動鞋底，廣受宗教團體好評，「這個是出乎我們意料的收穫。」薛博祥笑著說。

回歸製鞋的初心 科學化打造健康舒適鞋

除了主題設計鞋外，彪琥近年的另一項發展重點就是成立足部健康管理中心，以製鞋的核心「健康」、「好穿」為出發點，利用足部掃描系統，分析消費者的足部狀態，並以此打造出客製化的足弓墊，透過足弓墊矯正身體的重心，一旦重心達到平衡，雙腳的負擔自然就能緩解。現在的人重視健康，尤其在未來，台灣逐漸步向高齡化的社會，如何打造出適合銀髮族需求的鞋子，將是彪琥的未來課題。

談及兩代人一路走來為自家鞋業奮鬥的辛酸與甜美，薛博祥說，不同世代難免會對一些事情的看法有衝突、需要磨合，「彪琥的這些年，就像是一位主廚花了很多時間在備料、儲備實力，現在一切都準備好了，佳餚上桌的時刻到了！」對於未來，他們不僅樂觀還充滿期待。

彪琥鞋業台灣鞋觀光工廠

高雄市三民區民族一路335巷43-1號 07-3809829

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】