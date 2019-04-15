浪漫夜色賞螢光 歡迎光臨那瑪夏賞螢季

【文／蘇宇翎、圖片提供／那瑪夏區公所】

位在玉山山脈的那瑪夏，擁有山勢壯麗的好風景，亦因地勢高聳崎嶇保留了許多自然生態景觀，像是生態乾淨指標「螢火蟲」就是這裡重要的觀光資產，當地亦有布農族、卡那卡那富族、拉可魯哇族、排灣族等原住民文化，讓那瑪夏擁有自然與人文等珍貴寶藏，同時被譽為高雄最美麗的秘境。

那瑪夏賞螢季4/1-4/30。 (照片提供／那瑪夏區公所) 分享 facebook

根據調查，全台灣的螢火蟲品種約有六十種，而那瑪夏這兒就至少有二十種不同的螢火蟲，足足佔了台灣三分之一，其中像是黑翅螢、大端黑螢、山窗螢等，在這裡都相當常見。每當天氣轉熱，那瑪夏就準備迎來螢火蟲季，每年四月就是那瑪夏螢火蟲的高峰期，每年那瑪夏區公所都會在賞螢季規劃系列活動，像是建議的賞螢路線、夜間導覽活動、農民市集、原住民文化體驗活動等，有一日遊及二日遊行程規劃，對於喜歡大自然休閒旅遊活動的人來說，相當值得一玩。

日玩在地旅遊，夜賞點點螢光

到那瑪夏旅遊，很適合從早玩到晚，白天可以一訪用綠建築概念設計的民權國小，也能循著日本神社遺址步道散步，或是到那瑪夏文物館參觀，也能報名原住民的射耳體驗、手工藝DIY，大啖原住民風味烤肉，讓道地的碳烤肉香瀰漫著整個那瑪夏，當然也很適合來一碗手洗愛玉或品嘗自釀的脆口青梅。

吃飽喝足後，等待夕陽西下，準備跟著導覽人員進入樹林裡賞螢，看著點點綠色螢光飛舞在夜色裡，彷彿置身在綠色銀河中，或許手機難以捕捉這樣的美景，但在大自然裡、好似徜徉銀河般的感動，會成為對那瑪夏難忘的美好回憶。

2019那瑪夏賞螢季，詳情請洽那瑪夏區公所

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.04】