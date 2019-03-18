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走進百年小鎮的日常 探尋美濃春光

2019-03-18 15:33Takao樂高雄

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

走訪美濃總能深刻感受寧靜純樸的客家庄風情，美濃平原坐擁好山好水的大地恩賜，物產豐饒，源自於美濃水圳渠道流長。

田連阡陌的秧苗，在初春時節已經是一片青綠俏麗，綠油油的稻田宛如大地畫布般，有美濃凱達格蘭大道之稱的小葉欖仁綠色隧道也欣欣向榮，春光明媚讓人心情好美麗。

稻田、三合院就是美濃農村最迷人的生活印象。 (攝影/曾信耀)
稻田、三合院就是美濃農村最迷人的生活印象。 (攝影/曾信耀)
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穿梭在農田之間，途經街屋民宅之時，耳際傳來涓涓細流的水聲，外人欽羨如此悠然寫意的田野風情，卻只是在地人最平凡的生活日常。老天爺的恩澤給了美濃平原豐饒的自然物產，加上水圳灌溉，使得美濃以農立鎮生生不息。

竹子門電廠百年歷史工業古蹟

從昔日的看天田到了灌溉田，美濃竹子門電廠奠定了非常重要的南台灣現代化基礎建設。竹子門電廠興建於1908年，利用竹子門與荖濃溪21.3公尺的水位落差，帶動發電機運轉，除了台北小粗坑、龜山發電廠，是南台灣最早的水力發電廠；廠內四部「阿公級」的德國製水輪發電機以及巴洛克式廠房建築已逾百年歷史，列為國定古蹟，也是台灣第一座產業古蹟。

竹子門電廠仿巴洛克式廠房建築，是百年工業古蹟。 (攝影/曾信耀)
竹子門電廠仿巴洛克式廠房建築，是百年工業古蹟。 (攝影/曾信耀)
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這座巴洛克式建築風格的電廠，除了屋頂在二次大戰遭盟軍掃射而翻修之外，建築原貌保持完好，弧形山牆、拱形窗戶，線條簡潔優雅，除去繁複的雕飾圓柱，使電廠少了冰冷的工業風格，而多了古典溫潤的建築風采，廠內的個人式防空洞、手搖式開關窗戶，還有日治時期測量的水準點、明治四十二年十月廿七日竣工碑，實屬難得一見，BAR條頻率計更是全台僅存台北自來水博物館和竹子門電廠才有的設備。

美濃景色山明水秀

獅子頭水圳源遠流長。 (攝影/曾信耀)
獅子頭水圳源遠流長。 (攝影/曾信耀)
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竹子門電廠建成之後，緊接著獅子頭大圳1911年完工。美濃人舉凡食衣住行，都和水圳息息相關。有了水圳灌溉，農田可以有二期稻作，水蓮產量占全台八成，甚至早期種植菸葉而打造美濃菸草王國美譽。

「水圳是我們美濃人從小玩水長大的地方，」高雄客庄導覽解說員劉成海說。夏日炎炎坐在橡皮圈上玩起漂漂河，好玩又消暑，溪畔有孩童戲水、婦人洗衣，美濃當地一年一度成年禮也在水橋舉辦，拿著曬乾的檳榔葉，穿過長132公尺的水橋，來到水圳頭就代表「轉大人」了。

其實水圳歷史在美濃起源甚早，乾隆元年（1736年）客家人來此定居，翌年龍肚開庄，涂百清、鍾丁柏、蕭阿王三人開堤引接荖濃溪的水，當年開啟龍肚水圳，影響後代深遠。獅山竹子門的水德宮前身為水神宮，是日治時期竹子門電廠入口處建造的神社，水德宮雖從原本的水神祭祀轉變為王爺信仰，但神桌加祀供奉龍肚的水利三恩公，足以可見當地居民對水文敬重與虔誠。

來到海拔高度約130公尺的獅形頂，山上也有一座朝天五穀宮於乾隆末年建廟迄今，主祀神農五穀爺，還有一口百年古井終年出水不斷流。在獅形頂上遠眺連綿山巒，旗尾山、人頭山、有美濃聖山之稱的金字面山、靈山、雙峰山、月光山、尖山以及美濃第一山的大貢占山，不只是俯瞰美濃平原最好的視野，天空晴朗時就連興達港也能收入眼底，入夜後，美濃平原萬家燈火，美得如詩如畫。

美濃三合院客家夥房密碼

美濃是個傳統客家聚落，客家民俗文化至今仍根深蒂固，劉成海強調「客家人可以不回家過年，但祭祖一定要回家」。美濃傳統建築的客家夥房最具代表性，夥房就是家族血緣關係，與一般三合院建築不同的是，客家三合院的正廳與左右護龍之間有一道轉溝，水流禾埕代表聚財，而在客家夥房後方有一處化胎，也就是由土地龍神接地氣，保佑家族興旺，禾埕邊的半月池也是聚財的用意。政府指定示範農家的美濃陳家夥房，堂號、堂對、柱對暗藏各種客家夥房密碼，值得從中細究領略客家倫常之道。

(左) 鍾家夥房堂號潁川堂，三合院古色古香。(右) 老龍眼樹下的龍肚鍾家伯公壇，...
(左) 鍾家夥房堂號潁川堂，三合院古色古香。(右) 老龍眼樹下的龍肚鍾家伯公壇，是客家墓塚式土地公最完整的歷史古蹟。 (攝影/曾信耀)
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龍肚鍾富郎派下夥房、伯公及菸樓列為歷史建築，無論二進式的三合院，或大阪式的菸樓，尤其伯公壇更是美濃最完整的古蹟。伯公信仰是美濃人心中的大事，大崎下鍾家伯公壇具現所謂墓塚式客家土地伯公細節之處，除了無擬人神像，伯公堂上會放上紅布、設有供桌、八卦化胎與護龍，在卵石疊砌而成的三階基礎之上，也能探究階級之別。

美味的美濃粄條。 (攝影/曾信耀)
美味的美濃粄條。 (攝影/曾信耀)
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「沒吃到美濃粄條，等於沒來到美濃。」雖是一句玩笑話，但由此可知美濃粄條多麼普遍與道地，甚至美濃當地還有一條出名的粄條街。美濃粄條美味靈魂在於拌入油蔥酥，看似簡單的調味，卻令人愈吃愈開胃，再配上一盤汆燙粉腸豬皮黑白切，客家小吃美食真得很親民。趁著風和日麗、春意無邊，美濃小鎮正適合遊山玩水輕旅行。

帶路人----劉成海（海哥）

美濃獅山在地子弟，擔任高雄市客家文化導覽協會、高雄市城鄉導覽解說員，以及美濃采風社講師。

竹子門發電廠：高雄市美濃區獅山里竹門20號 (07)685-1079 時間：需事先向台電申請

美濃水德宮：高雄市美濃區中華路108號     

美濃獅形頂朝天五穀宮：高雄市美濃區獅山里龜山街18號

美濃陳家夥房：高雄市美濃區龜山街55號        

龍肚鍾富郎派下夥房、伯公及菸樓：高雄市美濃區獅山街14號

特一香粄條：高雄市美濃區泰安里雙峰街1-3號

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.03】

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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