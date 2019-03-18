侯兆百從零開始 種出頂級毛豆 綠金推手創立「高雄9號」品牌

【文、攝影／陳婷芳 照片提供/百賢農產有限公司】

來到旗山，沿著台3線內山公路往南行駛路過旗南橋後，農村景象一路展開，在這片廣袤的農地之間，座落了一個低調的隱形冠軍。最新出爐有台灣農業界「奧斯卡」之稱的全國十大神農獎得主侯兆百，還是首位登上美國《富比世》（Forbes）雜誌的台灣農夫。

甫獲得農業界「奧斯卡」之稱的神農獎得主侯兆百。 (攝影/陳婷芳) 分享 facebook

眼前這一片青綠發芽的農地才剛播種了今年第一季的毛豆，等待著四月下旬收穫。台灣毛豆號稱綠金，外銷產值年逾20億，而在2400公頃外銷毛豆生產專區，侯兆百與其家族的毛豆種植面積幾近1/3，產量外銷占九成以上。

侯兆百笑稱9號魔咒的「高雄9號」毛豆品種，一直是毛豆外銷日本市場最大宗，而且為了外銷日本，還必須通過700多項藥檢合格、不含防腐劑、並有產銷履歷。即便毛豆新品種測試已有高雄12號問世，但高雄9號鮮莢果大又飽滿，莢色綠，食味甜度口感佳，同時具備產量高且適應性廣、適合機械採收等優點，也因此市占率至今仍無可取代。

從頭開始的農二代 種田什麼都要學

不同品系的毛豆家族。 (照片提供/百賢農產有限公司) 分享 facebook

雖然面對大陸、東南亞等地市場挑戰，台灣毛豆以品質勝出，但在台灣毛豆種植從人力轉型機械化的過程中，卻也是產業洗牌的翻轉契機。身為農二代的侯兆百因父親驟逝，甫退伍就接掌家族事業，除了與農民契作之外，他也向台糖租用空置農地耕作，並且著手引進小型採收機，「種田什麼都要學，第一要學機器，第二要學土木工程」，當時沒有任何經驗傳承的前提下，一切都是從頭開始，他克服了資金、經驗不足，才挺過了草創前五年的摸索期。

台灣毛豆外銷成果，實際上是歸功製造商、通路商、販賣商三方通力合作，才能造就如此佳績。侯兆百指出，毛豆屬於計畫性生產的短期作物，而且毛豆種植入門門檻高，基本設備要價上千萬，也要有相對應的客戶，「還沒種之前，要先找出你要賣的對象是誰」，無論農事管理、機器維修，必須對所從事生產的農作物全方位的瞭解。

(左)毛豆漿。(攝影/陳婷芳) (右) 臺灣9號 毛豆。(照片提供/百賢農產有限公司) 分享 facebook

打造品牌「臺灣9號」 開發毛豆吃法的更多可能

除了將台灣毛豆外銷日本，侯兆百近年自創成立「臺灣9號」打造在地品牌，包裝上寫著「外銷日本冠軍毛豆」，有原味、鹽味兩種口味，讓國人也能享用到外銷級別的頂級毛豆；另與嘉義大學產學合作開發毛豆漿，新鮮又豐富的植物性蛋白；烏金黑豆、金黃大豆、琥珀茶豆有台灣生產產銷履歷，精挑細選豆粒飽滿，純釀琥珀黑豆蔭油、純釀豆麥白玉醬油遵古法釀造，枝豆の凍豆腐隨意蒸煮炒炸就是一道美味佳餚，還有低溫烘焙的福豆當零嘴真唰嘴。

近期臺灣9號更進一步與知名麵包師傅吳寶春合作推出毛豆麵包，也與Thomas Chien法式料理名廚簡天才合作研發毛豆濃湯，侯兆百建議「頂級毛豆原味多好，吃過了就知道」，不妨在家裡自己DIY毛豆飯糰，家常小菜簡單輕鬆好上手。 分享 facebook

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.03】