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荷蘭烏特勒支發生槍案！槍手在電車上開火 數人傷

不是只有龍虎塔的蓮池潭

2019-03-18 14:17Takao樂高雄

【文、攝影／菜菜子Erica】

高雄是我的家鄉，雖然出國唸書工作已經二十多年，但我的根依舊在這裡，也三不五時會回老家陪陪父母。蓮池潭是我小時候經常來的地方，一般人聽到高雄蓮池潭第一個想到的絕對是龍虎塔，但對於熱愛攝影的人來說這裡也是拍攝夕陽的絕佳景點，而且用一般手機就能拍出絕美景緻。

蓮池潭遊艇休憩碼頭。 (攝影/菜菜子Erica)
蓮池潭遊艇休憩碼頭。 (攝影/菜菜子Erica)
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蓮池潭的夕陽最佳拍攝點位於蓮池潭遊艇休憩碼頭，構圖上可以以遊艇作為拍攝前景，搭配後方高低起落的樓房與不同層次的晚霞光暈就能拍出不錯的效果。使用手機拍攝夕陽的要點是盡量避免太陽直射鏡頭而產生過曝問題，可以直接在手機上點畫面中最亮的地方並將亮度稍微調低就可避免過曝，又或者乾脆等太陽落到建築物以下，將重點放在漸層的晚霞光暈也是不錯的方式。

另外玄天大帝神像與天橋上兩端的雕像也是值得拍攝的好地點。直接站在橋上正中間拍攝可顯現出神像的壯觀，又或者從橋下的側面逆光拍攝天橋剪影也有非常不錯效果。

龍虎塔是蓮池潭最經典的景致。 (攝影/菜菜子Erica)
龍虎塔是蓮池潭最經典的景致。 (攝影/菜菜子Erica)
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除了拍攝照片之外，蓮池潭北邊的哈囉市場也是非常值得一去的傳統市場。這裡不但新鮮蔬果魚貨齊全，連現在一般市場上少見的泥鰍都能買得到，來到蓮池潭的朋友可以順便過去逛逛喔！

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.03】

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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