瞬間到香港 有哏眷村 左營果貿社區

【文／陳婷芳、攝影／李明潓】

在IG上一度瘋傳、誤以為是香港老社區的景點，竟是在台灣，密密麻麻的蜂窩狀窗戶、環繞式大樓住宅其實是高雄左營果貿社區，位在中華一路、翠華路與翠峰路之間，形成一處集合式住宅，網路上還因此流傳「高雄小香港」的別稱。

果貿新村早期曾是台灣南部最大眷村，而果貿社區是昔日海軍眷村果貿三村改建而成，又稱碧海新邨。果貿社區活動中心至今仍架設著傳統廣播喇叭「放送頭」，高高豎立的旗桿也能看見國旗升旗，不經意就會遇上家戶窗門前插上一面國旗，彷彿以一種舊時代的記憶繼續譜寫光陰的故事，果貿社區仍舊散發濃濃的眷村味。

IG上瘋傳的果貿社區。 (攝影/李明潓) 分享 facebook

走進果貿社區，還是很像從前在老眷村遊走迷宮般，共有十三棟公寓大樓座落其間，以果貿社區公園為圓心向外展開，在第八棟和第九棟之間就是IG熱門打卡景點所在，攝影技巧可以由下往上拍照，以圓形天空為背景，即使手機也能拍出魚眼效果。

來到眷村，如果錯過眷村美食就太可惜了！劉家桂花燒雞、寬來順早餐店、老張山東手工包子饅頭、美紅豆漿、吳媽媽米粉羹、王記小館手工水餃等等，排隊名店掩不住人氣光環，那些在眷村從小吃到大的家鄉味，總是令人流連忘返啊！ 分享 facebook

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.03】