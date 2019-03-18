雙語城市不是夢 Taxi司機開口講英文

【照片提供／高雄市政府新聞局】

韓國瑜市長和司機大哥的即興英文模擬劇。 （照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook 高雄市政府打造全天候雙語學習環境，「天天ABC輕鬆學英語」廣播電視雙管道，全民學英語不漏接。從3月起，高雄廣播電臺94.3每天都有英語教學節目。期待在不久的將來，高雄計程車運將們都能開口說英文，接待國際觀光客。

為邁向雙語城市，讓市民朋友能輕鬆加強英語溝通能力，高雄廣播電臺攜手中華衛星大車隊、中華民國國際演講協會、國立高雄師範大學、國立高雄科技大學、國立高雄餐旅大學、文藻外語大學、正修科技大學、輔英科技大學、義守大學等單位製播雙語節目，每天至少有7.5小時雙語學習節目，包括「運將ABC」、「主婦ABC」、「觀光ABC」等豐富多元的雙語節目。

3月起，高雄廣播電臺94.3每天都有英語教學節目。 （照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook

高雄市政府同時也整合有線電視公用頻道CH3和有線電視業者，與空中美語雜誌社合作，除原播出的初級英語節目時段，並新增中級「活用空中美語」教學節目，每天3個時段，共播出3小時英語教學節目，邀請運將司機、上班族、學生、家庭主婦、和全體市民朋友，從廣播跟電視一起輕鬆學英語。

英語是獲取全球知識的基本工具之一，如果能學好英語，常說英語就等於鍛鍊了一種可以讓人帶著走的｢移動、學習、吸引、拓展能力｣，無限制地在各國遨遊，就算無法親自踏上別人的土地，透過網際網路，豐富的英語線上開放課程，更可以無畏的面向世界，與世界共同脈動，展開雙臂迎接國際友人到訪，在世界的地圖上自由揮灑。

高雄廣播電臺

收聽頻率FM94.3、AM1089

網址：http://www.kbs.gov.tw，也可下載手機APP「高雄廣播電臺」收聽

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.03】