努力做最好的自己 黃嵩森的泰拳堅持

【文／陳婷芳、照片提供／黃嵩森】

黃嵩森獲得「紅擂臺-捲土重來」勝利腰帶。 (照片提供/黃嵩森) 分享 facebook

戴上「紅擂臺-捲土重來」勝利腰帶，臉上綻放自信的神采，他是泰拳選手黃嵩森。近年在泰拳界嶄露頭角，黃嵩森從2012年習拳以來已征戰多項海外職業賽事，並於2016至2018連續三年代表我國參加「東亞泰拳錦標賽」榮獲銀牌，而獲頒為高雄市傑出市民，他是繼棒球選手陳偉殷、桌球選手莊智淵、羽球國手戴資穎之後，獲得此項表揚的運動選手。

黃嵩森外型神似武打明星甄子丹，有泰拳界「IP MAN」的封號，在拘謹嚴肅又競爭激烈的比賽場上，他總能帶來出人意表的逗趣和歡樂，無論曾以清裝殭屍、蜘蛛人裝扮，或以獨特動作和姿勢調整節奏，每每引起觀眾大笑。

充滿力與美 需要腦筋靈活的泰拳

不過，以國人運動類型來看，泰拳相對而言是陌生的，「一般人對拳擊運動刻板印象都以為是肢體碰撞、野蠻暴力」，黃嵩森雖從小練跆拳道打下基礎，但他也擅長下圍棋、寫書法，「其實泰拳就像下棋，攻防之間需要腦筋靈活的戰略思考，而且充滿了美學美感」，根據自身體格、體能、速度或力量優勢，找到屬於自己拳擊的風格。

黃嵩森目前就讀國立高雄科技大學，22歲才開始接觸泰拳，打過60、70公斤輕、中量級，兩岸四地首次出賽上場表現緊張得要命，曾經在比賽中，鼻樑被打歪過，眉角被撞裂掉，這些成名的代價他都經歷過。他認為在職業賽場上，選手應該把自己當成一個表演者，比如街頭藝人一般，技術的展現就是對觀眾負責。

泰拳就像下棋，攻防之間需要腦筋靈活的戰略思考。 (照片提供/黃嵩森) 分享 facebook 想成為頂尖選手 從自律開始

「想要成為一名頂尖泰拳選手，大多數人都是非常自律，」黃嵩森說。27歲的他正處於泰拳運動年齡的黃金顛峰期，並透露自己心態上從未有過瓶頸，繼續穩紮穩打累積比賽經驗，終極目標就是挑戰崑崙決世界格鬥冠軍賽等頂級賽事。

即便因獲頒高雄市傑出市民而受到矚目，黃嵩森照常每天例行練拳行程，並兼顧研究所學業，晚上則在高雄慕泰泰拳格鬥中心擔任教練，他期望藉此機會推廣泰拳，讓更多人正確的認識這項運動。「8歲到80歲其實都可以學習泰拳，並沒有所謂年齡限制，我曾教過70多歲的『高年級』」，黃嵩森特別強調，小孩練拳可具備基礎的防衛能力，還能夠養成良好的運動習慣，對上班族而言，這是一個正常又健康的抒發心理壓力管道，「打拳讓你把不愉快都抒發掉了，所以打拳不只會體力好，連脾氣都會變好了」，聽他這麼一說，真是讓人不禁莞爾一笑。

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