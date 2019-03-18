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與詩約會──余光中詩園

2019-03-18 14:03Takao樂高雄

【文／陳婷芳、攝影／李幸潔】

　　讓春天從高雄登陸

　　讓海峽用每一陣潮水

　　讓潮水用每一陣浪花

　　向長長的堤岸呼喊

　　太陽回來了，從南回歸線

　　春天回來了，從南中國海

　　讓春天從高雄登陸

　　這轟動南部的消息

　　讓木棉花的火把

　　用越野賽跑的速度

　　一路向北方傳達

　　讓春天從高雄出發

坐落於國光中學校園中的余光中詩園、詩圃。 (攝影/李幸潔)
坐落於國光中學校園中的余光中詩園、詩圃。 (攝影/李幸潔)
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高雄市長韓國瑜在就職典禮上，引用了詩人余光中《讓春天從高雄出發》，位於中山大學附中（前身為國光中學）校園內的「余光中詩園」詩牆上，也以這首詩作為鎮園之詩。

來一場時光與詩的協奏曲

進入校園裡，扶桑花、老樟樹繽紛的園藝造林營造生氣勃勃，余光中詩園座落花圃間，詩情畫意翩然浮現，以船帆造型設計的詩牆上，以層疊立體展示余光中老師手稿〈讓春天從高雄出發〉及〈母難日〉、〈五行無阻〉兩首長詩，「余光中詩園」這五個字是書法名家董陽孜親書而打造成基座。

(左)詩牆上「余光中詩園」五個字是書法名家董陽孜所題。(右)黃德秀老師精選余光中...
(左)詩牆上「余光中詩園」五個字是書法名家董陽孜所題。(右)黃德秀老師精選余光中代表詩作，由16位知名書法家書寫，匯集成校園中的詩圃。 (攝影/李幸潔)
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余光中詩園於民國九十六年落成，當年是曾任教中山大學附中的黃德秀老師提出此一構想，而獲得余光中老師首肯，並親自挑選二十首他珍愛的詩以作籌建詩園；此詩園幸賴國光早期校友104銀行董事長楊基寬捐款104萬共襄盛舉，詩人贈詩，校友贈金，為國光增韻，得為寶島文化美章。在八德館前圓形花圃上，展示了十六首余光中老師四〇年代至九〇年代代表詩作，由十六位南台灣書法界知名人士，以一人一詩書寫後鐫刻在展示版上，飄零的落葉添上幾許〈鄉愁〉詩韻，我沒醉的〈五陵少年〉，〈民歌〉、〈鄉愁四韻〉輕聲吟唱，煦煦暖陽之下，閑庭信步走來，彷彿浸染在詩人的吉光片羽中。

位於禮堂外牆巨幅的詩壁，呈現由名書法家薛平南書寫余光中的詩-等你 在雨中。 (攝...
位於禮堂外牆巨幅的詩壁，呈現由名書法家薛平南書寫余光中的詩-等你 在雨中。 (攝影/李幸潔)
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收錄在高中國文課本中的余光中老師成名作品〈等你，在雨中〉一詩，則是在八德館內以詩壁展示，並特別邀請出身高雄茄萣的書法名家薛平南親自執筆書寫，在名家巨作之前等你駐足。從館內陽台俯瞰余光中詩園，一片花團錦簇，遠方的中油已停爐高雄煉油廠煙囪也為歲月增色，一場時光與詩的協奏曲輕輕地留下了莘莘學子的青春記事。

余光中詩園

地址：高雄市楠梓區後昌路512號

電話：(07)360-3600(週一至週五，請先致電學校預約參觀)

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.03】

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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