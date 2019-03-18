踩著踏板的行動夢想──MY DAILY BEVERAGE.CO 焼き焼きYAKI

【文／蘇宇翎、攝影／林韋言】

比起空想 我們更喜歡動手做

踩著三輪車

希望在轉角可以遇見 懂我的你

三輪車餐車產業在高雄蓬勃發展，除了有相關公司提供一條龍服務，另外像高雄少雨穩定的氣候，也很適合這種戶外移動、「靠天吃飯」的餐車工作，因此光是高雄地區的三輪車餐車就佔了全台至少1/2以上，每個攤主都很有自己的想法，不只餐車有獨到品味，就連販售的品項帶有攤主個人特色，讓高雄街道充滿活力。

本來各自擺攤的三輪車們會因辦活動而熟識，彼此打氣激勵，成為創業吐苦水的夥伴。 (攝影/林韋言) 分享 facebook

Y DAILY BEVERAGE.CO 視覺與味覺的雙重浪漫

黑色的三輪餐車上，擺著大大小小透明玻璃罐裝的果乾，只見老闆Tony隨手擠壓水果糖漿，撈出碎冰塊後沖入氣泡水，在涼水上堆疊幾片親手烘烤的楊桃果乾、柳橙果乾等，最後灑上一點點火龍果碎片或玫瑰花瓣，讓浪漫的紅色慢慢暈染，瞬間引起觀賞的少女們驚呼：「好美啊！」、「天啊！我怎麼捨得喝！」大夥都忍不住先拿出手機拍照打卡，在這個「手機先食」的世代，這杯飲料的視覺魅力就成功了一半。

My Daily Beverage.Co自創好看又好喝的氣泡飲，適合高雄豔陽天氣。 (攝影/林韋言) 分享 facebook

Tony負責製作飲品，另一位老闆阿杰忙著招呼客人、點餐，兩人合作無間的默契是為了更長遠的夢想：開一間屬於自己的店。相識於咖啡店的兩人，經過相知相戀後決定出來創業，看中三輪車這種可移動的便利，鬼子王Tony親手自己設計，用大面黑色調系呈現時尚質感，搭配熱帶風格的圖騰和字體，讓人一看就有夏夜愉悅的氣氛。

輕啜一口氣泡飲，細碎的冰塊與氣泡水瞬間體感清涼，氣泡中和了水果糖漿的甜味，細細一喝還能嘗到果乾的香氣，雖然是移動式攤車，但卻不亞於精品飲料店的氣勢。有別於餐車常見販售的咖啡品項，Tony和阿杰以氣泡飲為主，並強調自己手做果乾的特色，在商品上創造出明顯的差異化，令人難模仿複製，吸引來的客人最後都變成朋友，還有粉絲會追著他們跑，成為創業至今最大的收穫，未來即便開店，他們仍然會持續踩著三輪車出來營業，享受移動式的自在，更期待在下個街角能遇見喜歡他們的客人。

My Daily Beverage.Co

營業時間與地點請見粉絲專頁「My Daily Beverage.Co」

電話：0912-778-997

長期在美術館附近擺攤的「焼き焼き YAKI」，深受親子歡迎。 (攝影/林韋言) 分享 facebook

焼き焼きYAKI 因為我喜歡，所以我一定可以

一輛販售雞蛋糕的三輪車，從車、設備、器材、傘架等，夯不啷噹少說也逼近兩百公斤，而主打仙人掌造型雞蛋糕的「焼き焼きYAKI」，沒想到老闆Bonny居然是一位嬌小可愛的八年級女孩，營運一年多來，她自己每天備料、出車、擺攤、烤雞蛋糕、收攤再備料，都是一個人完成。

仙人掌造型的雞蛋糕，是老闆Bonny自己設計開模，口味多元有創意。 (攝影/林韋言) 分享 facebook

「焼き焼きYAKI」除了基本口味外，Bonny還會設計限定口味，像是綠咖哩口味、奶酒口味、泰式奶茶口味等，超乎一般人對雞蛋糕的印象，只要是熟客都會很期待Bonny的創意發想，另外像是麻糬、雙色起司口味也是人氣招牌。

Bonny創業的想法很簡單，她說自己很喜歡吃雞蛋糕，所以一直想賣雞蛋糕，加上三輪車的便利性，讓她毫不猶豫的去創業，可說是很標準的「喜歡就去做」的個性。從訂車到設計車子，大概花了半年的時間，攤車以清新的淡綠色搭配日系風格，攤上擺滿了她自己喜歡的日系蒐藏小物，就這樣完成了三輪車的設計。

就連把雞蛋糕設計成仙人掌造型，也純粹是因為Bonny喜歡仙人掌。她認為仙人掌在沙漠也可以把自己照顧好、自給自足，跟她獨立個性很像，一個人擺攤、營運，都是自己來，雖然有點辛苦，但是靠自己生活非常滿足充實，而她白皙手臂上被爐火熨到的大大小小的燙疤，更見證她真心喜歡賣雞蛋糕這個工作，獨立自足的毅力令人佩服。

可愛的三輪餐車承載著Bonny賣雞蛋糕的夢想，有著時下年輕人喜歡就去做、努力嘗試的勇氣，或許哪天工作不順、心情低落時，剛好在街角遇到仙人掌雞蛋糕，也能獲得被鼓舞的力量呢！

焼き焼きYAKI

地址：高雄市鼓山區美術東二路七號

時間：15：00～賣完為止／營業日期請見粉絲專頁或IG

IG：yakiyaki.2017