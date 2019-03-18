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城市裡移動的建築物──三輪車設計師

2019-03-18 13:28Takao樂高雄

【文／蘇宇翎、攝影／林韋言】

把每一攤移動的餐車

當成建築物來設計、建造

點綴高雄 打造出最美的景致

Alvin會隨手記錄日常，像是高雄的風景、氣味、溫度等等，成為自己設計三輪車的靈...
Alvin會隨手記錄日常，像是高雄的風景、氣味、溫度等等，成為自己設計三輪車的靈感來源。 (攝影/林韋言)
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東海建築系畢業的Alvin，無論是說話方式、或是舉手投足間，看起來都相當有高雄港都氣息，若沒特別問，很難發現他原來是移居高雄的緬甸華僑，而他也融入得徹底。說起他與「La Rue · 文創三輪車」的緣分，來自於國小同學阿杰，當時阿杰正與男朋友Tony經營「MY DAILY BEVERAGE.CO」，也是以三輪車的模式創業，她因緣際會下將Alvin引薦到「La Rue · 文創三輪車」，從此開啟了Alvin的三輪車設計夢。Alvin事後回憶起一切，笑著表示：「三輪車根本是串起人與人之間的緣分啊！」

建築系畢業似乎應該懷有更大的夢想，但Alvin對蓋房子並不感興趣，反倒是三輪車這種移動式的餐車引起他注意，在這種小小方寸之間，要透過設計展現攤主的核心精神，更具有挑戰性。因此，Alvin參與「La Rue · 文創三輪車」才半年時間，手上包括正在設計的已經有三十台餐車左右。每一台他如數家珍，能細細說出各自的特色，包括攤主的個性、賣什麼、以什麼風格為主等，不用翻開筆記本，彷彿每台車的紀錄就能一一浮現。

習慣先在紙上手繪後再轉成數位檔，讓Alvin作品更具溫度。 (攝影/林韋言)
習慣先在紙上手繪後再轉成數位檔，讓Alvin作品更具溫度。 (攝影/林韋言)
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能讓Alvin記得如此清晰的原因，正因為他是幫創業者實現夢想的重要關鍵。雖然Alvin只是在「La Rue · 文創三輪車」工作，本身並非創業者，但他直言擔任設計師的工作，比起創業者更戰戰兢兢。一別輕鬆的語氣，Alvin謹慎認真說：「因為每個攤主都是懷著創業夢想來到這裡，萬一我沒好好承接住他們的想法，那等於辜負了他們啊！」從中足見Alvin對於設計三輪車這份工作的敬業專注。

打造具台灣味的三輪車 速成Out！從細節堆砌質感

「三輪車光有設計師是不夠的，能讓三輪車發光發亮的，還是來自攤主自己本身的故事與靈魂。」設計每一台攤車前，Alvin會盡量引導攤主說出「為什麼想創業」、「喜歡怎樣的風格」、「想賣哪些品項」，透過這些問題，他可以在腦海中慢慢聚焦三輪車的模樣。雖然這樣的討論很難一次到位，需要長時間與攤主接觸、爬梳整理，全程費時費工，但反而容易卸除攤主心房，比起客戶關係，更像朋友間的親近，更能真正的深入攤主內心。

這樣細膩獨特的討論方式，也讓Alvin替攤主設計出專屬、獨一無二的三輪車，更能讓三輪車具有攤主及販售商品的精神，能在消費者心中留下難忘的印象。

Alvin以手邊目前還在設計的三輪餐車舉例，這位攤主具有豐富的餐飲經驗，自己本身也想創業，打算販售美式漢堡，加上攤主對美式風格相當喜愛，因此Alvin以黑色為攤車主色系，並以不同質地的材料去搭配，遠遠看可能只覺得是黑色，但近看就能感受到細緻的質感；又如已經在營業的「有梗家」綠豆沙，將攤主喜歡的水泥質地、台式小磁磚結合一起，將真正的水泥刷在三輪車表面，保留水質清冷卻具手感的痕跡，側邊再以台灣常見的白色小磁磚拼貼，把之前學到的建築工法移植到三輪車上使用，創造屬於三輪車的美麗。

未來，Alvin更希望能設計出融入高雄地景的三輪車，讓這些移動式的建築物點綴城市，成為高雄最美的風景之一。

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.03】

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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