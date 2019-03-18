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餐車風 瘋餐車──La Rue 文創三輪車

2019-03-18 13:16Takao樂高雄

【文／蘇宇翎、攝影／林韋言】

城市裡的三輪車 是年輕人們的語彙 是夢想的起點

近來高雄的街道有些現象值得觀察，有時在街角、有時在店門外，會忽然發現一輛現代感的三輪車，上頭可能賣著雞蛋糕、賣著咖啡、賣著漢堡或是氣泡飲等餐點，老闆通常是年輕人居多，難道這是什麼三輪車加盟體系嗎？

沒錯，不只街頭，最近還有以三輪車為主題的市集，成為年輕人們最新的話題。

Eric跟Louis兩人個性樂觀，是共同創業的好夥伴。 (攝影/林韋言)
Eric跟Louis兩人個性樂觀，是共同創業的好夥伴。 (攝影/林韋言)
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創立「La Rue · 文創三輪車」的Eric說，依照他的估算，全台目前有超過400台的三輪餐車，而高雄可說是佔了最大宗，大概有1/2以上都在裡頭，是三輪車餐車密集度最高的區域。按照他統計，三輪餐車的營業品項以餐飲居多，由於入手門檻不算太高，對於有創業夢想的年輕人來說較容易，加上高雄天氣穩定、人情味濃厚，大部分人對於這樣移動式的餐車也非常捧場，讓創業者更有信心加入。

七年級生Eric跟Louis在2017年創立「La Rue · 文創三輪車」，他們主要銷售營業用「文創三輪車」，並開拓三輪車一條龍服務，將銷售、設計到行銷等環節通包，把經營三輪車會遇到的疑難雜症都一一破解處理，成為高雄三輪車產業的佼佼者。

擅長營運管理的Eric和負責策略行銷Louis是部隊中的學長學弟，他們的創業並非偶然。Eric說，出社會後，他意外接觸到三輪車產業，這才發現原來國外像三輪車這種移動式餐車相當盛行，接著他逐漸認識高雄許多三輪車的攤主，更深入之後才了解這個行業有著許多困境。像是從車子的改裝、設計、裝置備配，出攤後的行銷、客群規模，甚至政府對於移動式餐車的政策規範等，對攤主來說都相當侷限。在他與Louis經過多方評估，決定以三輪車產業作為目標，希望以自身能力幫助更多人，也意外獲得更多正向回饋。

(左) 就算不是「La Rue」所銷售的三輪車，Eric也願意和其他車友分享資訊...
(左) 就算不是「La Rue」所銷售的三輪車，Eric也願意和其他車友分享資訊。 (右)「La Rue · 文創三輪車」所銷售的幾款三輪車都相當歐風，簡約外型引人注目。 (攝影/林韋言)
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創業只是一種手段 終極目標是把「高雄」推廣向全世界

公司除了Eric跟Louis外，還有設計師Alvin跟行銷企劃、台中店長共五人。別小看「La Rue · 文創三輪車」這樣小公司，他們在不到兩年的時間，每個月平均銷售出十五台三輪車餐車，還舉辦超過兩百場的大大小小三輪餐車活動。在如此豐富驚人的數量裡，他們總維持著滿滿的正能量，並把經驗分享給每位三輪車攤主，甚至在接洽新攤主時，還可以給出專業的諮詢及品牌輔導。不只從創業前、中、後都有一條龍的服務，他們在號召攤主參加活動時，更有自己一套評比制度，挑選出適合且具個人特色的攤商加入市集，就連攤主後續的進修、輔導都能提供資源，簡直集創業、行銷、推廣於一身的資源整合公司。

熱愛高雄的Louis，腦袋中總有滿滿的點子，他喜歡學習國外市集的優點，想透過三輪車餐車把高雄的好推向國際，希望有朝一日可以讓國外觀光客是為了三輪車市集而來到高雄。他說這些文創三輪車和傳統餐車不同之處，在於能展示攤主每個人的精神，透過食物與設計將餐車的美感與細節完美呈現，他更試圖在每個活動中與高雄這都市創造連結，像是前陣子規劃在愛河旁舉辦的市集，讓每個來逛市集的人都驚嘆愛河的美。

Eric和Louis都認為，銷售不只是短暫的買賣關係，透過三輪車的銷售，他們參與了攤主的生活；透過舉辦三輪車市集，將高雄的山海河等風景融入於活動裡。他們不僅替每一台三輪車餐車打造舞台，更用自己的方式打造未來在高雄的藍圖，把自身對高雄的熱愛化成能量，為新世代發聲。

La Rue · 文創三輪車

地址：高雄市前鎮區正勤路63號1樓4   

電話：(07)536-4587

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.03】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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