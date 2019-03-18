港星任達華推薦高雄醫療觀光

【照片提供／高雄市政府新聞局】

01-01 韓市長與港星任達華。（照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook 帥氣挺拔的港星任達華在台擁有許多粉絲，給人的印象十分陽光有魅力，他曾多次來台進行健康檢查，並誇讚高雄的健檢服務品質與在地美景、美味小吃。

落實市長政見 醫療觀光元年開跑

醫療觀光是韓國瑜市長的重要政見之一，訂定今年為高雄醫療觀光元年，各大醫院有不同的專精項目，完善的醫療設備、專業的醫生以及親切的服務態度，高雄的醫療觀光推向海外市場有絕佳的賣點。

二月中旬，韓國瑜市長與港星任達華一起至長庚醫院發送元宵提燈，關懷住院病童；希望藉由高市府的平台整合各大醫院與旅行社，共同推廣高雄優質醫療服務。任達華更透漏自己幾乎每年都來高雄健檢，對當地的氣候與環境十分滿意。

神采奕奕的任達華分享自己除了注重健康檢查之外，更強調多喝水並養成運動習慣，就是永保青春的秘訣，高雄的氣候溫和，每次來健檢還可以順便打高爾夫球或是跑步，享受運動的樂趣。

01-02 港星任達華與韓市長，關懷住院病童，發送元宵提燈。（照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook 高階健康檢查 養生飲食加美景

任達華此行還到苓雅、鹽埕區享用滷肉飯、滷味、奶茶等在地小吃，接著前往棧貳庫觀看無敵海景、品嚐咖啡，再搭乘「愛之船」暢遊愛河，欣賞沿途景色，親身體驗令人難忘的美食和美景。

高雄醫療觀光元年，將以高階健康檢查項目搭配養生飲食、觀光景點等推出套裝行程，包含全身正子斷層造影檢查、磁振造影等健檢項目，完成全身性之檢查後，可在各觀光景點遊覽、吃美食小吃、看展覽表演，享受全方位醫療觀光之旅。