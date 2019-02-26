旗津海灘 熱情溫暖的南洋沙灘

【文／崔憶雲、◎攝影／曾信耀、Mook】

每到夏天就要去海邊，旗津沙灘腹地遼闊，夏季活動熱鬧非凡，從沙雕展到沙灘音樂節，幾乎都吸引了爆滿的人潮，擠滿整片沙灘。

四季如春的溫度，讓旗津沙灘沒有季節限制。 攝影／Mook 分享 facebook 從渡船口沿著老街步行約五分鐘左右，就可以到旗津沙灘了。沙灘旁，一片椰林透著南洋風情，陽光灑下整片沙灘，微風徐徐吹過海面，波光粼粼閃著金色餘暉，赤腳走過細柔的沙灘，會有一種幸福的感覺。

高雄有著獨天得厚的氣候，四季如春的溫度，讓旗津沙灘沒有季節限制，無論何時都能享受海灘漫步的樂趣。但是下水游泳就要看天氣了，遇到大浪氣候不佳的時候，會有禁止下海的警示標牌。一旁有海水浴場的淋浴設備方便清洗，沙灘對面也有啤酒屋，走累了不妨坐下來歇著喝杯飲料，為忙碌的生活放一天假吧。

旗津小吃搭配寬廣海景 浪漫的約會好滋味

火烤包子

火烤包子的內餡有不同的調味。 攝影／曾信耀 分享 facebook 外皮酥脆內餡會噴汁的火烤包子，老闆很幽默地告訴遊客「我不是胡椒餅」，包子外觀確實有胡椒餅的樣貌，但是差別就在外皮的口感，酥酥脆脆的，而且形狀比較圓，有胡椒、咖哩、培根三種口味，包子的內餡是肥瘦均勻的豬肉末加上切丁洋蔥十分飽滿，烤完之後外酥內軟，剛出爐的包子香氣四溢很是誘人呢。

旗魚黑輪

旗魚黑輪是老街上最受歡迎的小吃。 攝影／曾信耀 分享 facebook 旗津老街一直延伸至海水浴場附近，沿路都可以見到旗魚黑輪的攤子，可見得這應該是最受歡迎的一道小吃啦。在這裡的旗魚黑輪幾乎都是手工現打的魚漿，再丟入油鍋裡炸到金黃色立刻撈起，現做現買現吃，新鮮魚漿內包水煮蛋，炸過之後的口感很Q，一旁沾料有胡椒、特製辣椒、泰式酸辣醬、芥末等，可依照個人喜好自行添加，是非常受歡迎排隊美食。

碳烤小卷

現烤小卷搭配獨特醬料，口味迷人。 攝影／曾信耀 分享 facebook 在海岸邊一定會出現的碳烤小卷，在旗津的老街上也有很多攤，店家把新鮮的小卷放在火爐上，邊烤邊翻面，魷魚從淡淡的粉紅色漸漸變深，加上老闆特製的獨門醬汁醃料，烤完之後在魷魚上灑些芝麻和沙茶粉。若是超大型小卷，老闆會切成小塊放入袋中，方便取用。遊客們老遠就能聞到大海的鮮味和調味料的香氣，走在大街上或是海岸邊，常常見到人手一隻，這就是正港海味小吃。