海天一色的婚紗布幕 戀人打卡夯點 彩虹教堂

【文／崔憶雲、攝影／曾信耀】

位於旗津的彩虹教堂，以彩虹的顏色搭配幾何建築形態為主要設計元素，加上不同時間的光影會變化產生立體的空間感，是旗津最熱門的打卡景點，也是新人們拍攝婚紗取景的天然布幕，天氣晴朗的時候蔚藍一片，萬里無雲透著無盡藍天；多雲的時候可以捕捉滿天彩霞，或是絢爛綺麗的漫天雲彩，彷彿在為新人喝采！

彩虹代表著幸福圓滿，為新人帶來好運祝福；而彩虹教堂的位置在旗津沙灘場域，可以配合得天獨厚的海景，不但有海天一色的景深，還有天際線自然變化的奇幻色彩，在一旁的水池會透過拍攝角度不同，呈現無邊際視覺效果，讓整座建築體像是飄浮在海中央，塑造出獨特的婚紗美境，遊客們不必遠渡重洋也能拍出浪漫絕美的異國風情！

彩虹教堂主要的兩座建築架構，從水面升起。 攝影／曾信耀 分享 facebook 三角結構造型所象徵的教堂，以簡單的幾何圖像，配合俐落的現代建築體架構，四周以水池創造出無邊際的水上剪影，在攝影師的鏡頭裡，每一張相片中的光影都是獨特的，清晨有藍天陽光碧海，黃昏時候有夕陽餘暉閃著金色光芒，水波粼粼的倒影，全都是大自然的藝術創作。

戀人們在此許下海誓山盟，面對著無邊際的大海，有著訴說不盡的情話綿綿。

甜在嘴裡心如蜜 正家興波士頓蛋糕

遊客到旗津最佳伴手禮的選項之一，就是正家興波士頓蛋糕，9寸大的波士頓派，每天都現做限量供應，本店位在中洲但是旗津大街上也有分店，方便遊客順道購買。波士頓蛋糕口味眾多，怕份量太大的朋友可以買單片裝的，蛋糕體細緻綿密，最受歡迎的一款是內餡酸甜的藍莓，還融入一些奶油，吃起來口感十分香甜，最適合熱戀中的情人，你儂我儂忒煞情多！

此外，還有原味奶油、咖啡、草莓、桔子、巧克力和芋頭等，由於店家堅持每日新鮮現做，又不添加防腐劑，所以保鮮一個小時後就需要冷藏，遊客可以在回程時順手購買以保新鮮。