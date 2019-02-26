麵王 40年老店汕頭意麵配魯味簡單好滋味

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

漫遊衛武營彩繪村，一面海底世界與美人肥魚壁畫間，竟隱約看見「麵王」的招牌，壁畫上的胖女孩正一口麵條、一口珍奶，不顧旁人大快朵頤著，塗鴉新藝術和小吃老店招牌看起來毫無違合感，還為衛武營隱藏版美食帶來曝光度。

麵王是簡單的家庭小館子，乾麵、湯麵美味靈魂就在於特製古早味紅蔥肉燥。 攝影／曾信耀 分享 facebook 麵王麵攤位置就在國軍高雄總醫院旁的巷道內，早期衛武營區常有阿兵哥上門光顧，還因此盛傳是眷村美食。麵王開店至今40多年，鄰家小店風格依舊，牆上招牌掛著價目表簡單一目了然，乾麵、湯麵一碗40元，依然是佛心來著的銅板美食。

看著老闆專注下麵，老闆娘在一旁拿著筷子拌麵，一陣紅蔥香氣撲鼻而來，麵王的乾麵是汕頭意麵麵系，不同於麻醬濃厚香氣，汕頭意麵美味靈魂來自於豬油肉燥，老王家特製古早味紅蔥肉燥就是嚴選豬背油，加上手剝紅蔥及純正大豆油精製而成，乾麵吃起來鹹香夠味，在豆芽菜點綴下，增添清爽味道。

有媽媽味道的古早味魯味，也不走暗黑系，只會吃到淡淡的中藥味和香醇的醬油味，然後再來一碗手工餛飩湯或蛋花湯，從小吃到大的好滋味就是平實簡單卻耐人尋味。

地址：高雄市苓雅區建軍路8巷1號

電話：（07）749-4616

時間：06：30～14：00