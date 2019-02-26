繽紛歡樂 衛武營彩繪村 整個老社區都是我的調色盤

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

搭高雄捷運橘線在衛武營站5號出口出站，就有衛武迷迷村的指標，衛武營彩繪村的地標也毫不遮掩地現身街頭，成排的街屋「畫」身為三層樓高的大書櫃，由高雄出身的在地藝術家楊惟竹以自己房間概念，創作「歡迎來到我的房間」，從這裡開始走入社區裡。

高雄在地藝術家楊惟竹創作「歡迎來到我的房間」。 攝影／曾信耀 分享 facebook 瑞士藝術家Cath Love創作卡通人物Jeliboo，表達豐腴的女孩熱愛高雄。 攝影／曾信耀 分享 facebook 衛武營彩繪村不僅翻轉活化苓雅老社區，更是全台首座大型藝術壁畫社區，除了台灣本土創作者，還有美國、俄羅斯、瑞士、荷蘭、泰國等17國藝術家，完成逾上百件彩繪壁畫與互動裝置藝術，其中64幅壁畫多集中在建軍路、行禮街與尚勇路上。

迷你村好似在國外，都市不再是水泥叢林，秉持著「整個營區都是我的調色盤」，各國藝術家下「重」手，大樓牆壁乏味的單色風格突變，街頭塗鴉變成了立體繪本，大書櫃前拍照打卡超級夯，比YA的俄羅斯娃娃，7層樓高的海底世界活像一個大型水族箱，圍牆上鳥語花香的城市森林，回鄉文創的千元大鈔畫風寫實，還有3D彩繪也要來插畫，坐在岩石上的公園椅、停車場鋪天蓋地，好膽麥造都來試試看，別忘了取「苓雅」諧音而創作的羚羊公仔，貓頭鷹變電箱，盡情拍照，集好集滿！

地址：高雄市苓雅區建軍路、行禮街、尚勇路