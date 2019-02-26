南台灣藝術殿堂城市新地景 衛武營國家藝術文化中心

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

甫於去年底開幕的衛武營國家藝術文化中心，是全球最大單一屋頂劇院，其中又以龐大流線型外觀為這座建築最著名的設計。開幕首季已吸引80萬人次造訪，演出入座率平均超過8成，不但將高雄長年背負文化沙漠的奚落批評一掃而空，並與衛武營都會公園為鄰，提供了一處熱門休閒遊憩景點，美輪美奐的場館還因此成為IG打卡熱點，自拍人潮無所不在。

衛武營國家藝術文化中心的戶外劇場以天空為幕，又能坐擁觀賞夕陽絕佳視野，並與占地47公頃的衛武營都會公園相鄰。 攝影／曾信耀 分享 facebook 曾為軍事新訓中心的衛武營，變身為占地47公頃的衛武營都會公園，荷蘭建築師法蘭韾．侯班（Francine Houben）即以衛武營榕樹群為靈感，以極具流線的建築外觀，展現劇場與生活零距離的態度。場館有歌劇院、音樂廳、戲劇院、表演廳、戶外劇場等，沿著藝術迴廊、時光迴廊感受空間裡的舒適自在，來到樹冠露台享受藍天日光透透氣。

全台規模最大的歌劇院，主要作為歌劇、大型戲劇、舞蹈及跨領域等表演型式的大型舞台；音樂廳則是採全台獨一無二的葡萄園式座席設計，由德國百年歷史管風琴製造廠Johannes Klais Orgelbau承製的管風琴，是亞洲表演場館中規模最大；還有戲劇院的三面舞台提供各種戲劇舞蹈表演，戶外劇場以天空為幕，打破一般演藝空間設計。

享受藝術生活薰陶，館內也有精選生活文創，懿品乳酪菓子手造所、興趣×simtree咖啡店、趣活衛武營設計劇落、舊振南餅店、STAGE 5餐酒館、圓石禪飲、跳舞香水歐式餐廳等七個品牌進駐，就像在自己家客廳，歡迎大家來走走。

地址：高雄市鳳山區三多一路1號

電話：（07）262-2222

時間：11：00～21：00